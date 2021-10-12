產後為調理的好時機 中醫新觀點破解坐月子習俗

產婦A小姐自然產後兩周後惡露量少、乳汁量充足，精神狀態佳，除了在練習跟寶寶一起睡過夜隔天稍微有點累之外，並無其他不適。中醫診斷後建議飲食以自然調養即可。產婦B小姐，由於子癲前症及產程遲滯剖腹，產後血壓偏高並伴隨失眠現象，持續使用西藥降血壓藥。後經中醫診斷，辨證其除了產後的氣虛之外，尚有氣滯化熱、擾動心神的情形，故初期處方以理氣清熱為主，補氣養血為輔，後期待氣滯化熱狀況改善、血壓平穩且停用降血壓藥、睡眠改善後，便轉以補養氣血為主軸。





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新生命的誕生讓新手媽媽面臨不少挑戰，坐月子不但是讓身體調養修復，也是產婦多重角色的適應期。其中產後護理機構對產婦及家庭而言有較長的適應及準備期，且醫療團隊包含護理、營養、婦產、兒科、中醫、身心科等，更能掌握產婦及新生兒各方面的健康狀態，隨時改變照護策略。有些古老的坐月子習俗，已經被現代中醫師認證是過時的看法，如：坐月子期間不能喝水、不能洗頭、洗澡，不得吹風等，然而觀念調整需要時間，中醫師的角色便是從專業角度分析為何古老習俗現在已不適用，讓產婦及照顧者獲得新的觀念，不會被過時的方法框住。











奇美醫學中心中醫部婦兒科主任王瑜婷表示，產後中醫調理不僅僅是喝生化湯，或是燉藥膳補身子而已，這只是中醫在產後調理的一小部份。中醫主要是根據產後身體復原的不同階段，給予不同功效的藥膳配方，包括：益氣補腎養血、健脾除濕、補肝腎強筋骨等，搭配現代營養學理論，設計出美味、健康的膳食。以前的社會人們隨日出日落作息，但現代人的工作壓力大，熬夜、失眠可能都已是家常便飯，因此常見陰虛陽亢或氣滯的體質。故中醫師會根據診察結果分析產婦目前的體質狀態應該需以飲食調養為主，或者需要配合中藥階段性加強調理。此外，產後泌乳也是新手媽媽一大要事，中醫會藉由穴位按摩，或者以如通草、王不流行、路路通、漏蘆、蒲公英等理氣通絡、逐痰清熱等中藥，幫助改善缺乳或乳脹、乳痛的困擾。











王瑜婷補充說明，中醫在產後調理不單提供藥膳，更是根據產婦的實際身體狀態，不論是否給予中藥都能提供產婦量身訂做的調養計畫。









