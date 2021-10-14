特企／和運租車蟬聯「臺灣服務業大評鑑」汽車租賃類金牌

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和運租車租賃營業本部副總經理涂德義出席頒獎典禮時表示：和運租車本著「顧客為先 專業為本」的經營理念，提供涵跨各種汽車廠牌新車、中古車，彈性多元的租賃服務。未來也會以客戶需求為核心，持續精進創新提供兼具專業與溫度，更優質完善的用車體驗與服務，讓更多消費者享受用車免養車的新生活，想要用車時，「第一個」想到用和運租車。
為能帶給消費者更輕鬆便捷的用車選項，和運租車多元化推進服務的轉型升級，領先業界推出每月繳付固定月費、可線上訂閱、能依實際用車狀況調整每年度使用車款車型的「訂閱式租賃」；此外，因應消費者需求，車輛選擇除了有和泰集團旗下的TOYOTA、LEXUS新車，還有雙B、Tesla、MASERATI等熱銷豪華乘用車，各廠牌的原廠中古車以及和運租約到期回收的優質中古車。不論新車、中古車行在賣的二手車，國內未販售的廠牌車型，或是客戶家裡的自用車，和運也都可以租給客戶。
和運租車針對個人用車領域與企業用戶不同客層的需求，從企業用車、短期租車到機場/包車接送，全方位優化線上線下用車服務，運用科技提供創新服務，提升客戶滿意度與品牌價值。未來和運租車也將以「解決客人痛點」為服務創新與變革的依據，持續拓展推出全部廠牌車款、更多租期的彈性方案，帶給顧客更具科技感、更有溫度的服務！