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特企／和運租車蟬聯「臺灣服務業大評鑑」汽車租賃類金牌

▲工商時報「2021臺灣服務業大評鑑」揭曉，和運租車第三度蟬聯「汽車租賃類」金牌獎，副總統賴清德（左）頒獎予和運租車副總經理涂德義。（圖／資料照片）
▲工商時報「2021臺灣服務業大評鑑」揭曉，和運租車第三度蟬聯「汽車租賃類」金牌獎，副總統賴清德（左）頒獎予和運租車副總經理涂德義。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-14 11:05:53

第十屆臺灣服務業大評鑑結果於13日揭曉，已連續抱走兩年金牌獎的和運租車，再次奪下「汽車租賃」類金牌獎，不僅創下亮眼紀錄，更以持續領先的服務品質成為租車領導品牌。

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由《工商時報》舉辦，國內最大規模及最具公信力的「臺灣服務業大評鑑」，和運租車以親切、貼心、專業的細緻服務感動人心，於租車品牌中脫穎而出，榮獲汽車租賃類金獎榮耀。主辦單位指出：「和運租車服務人員親切友善，能仔細探詢顧客用車需求，詳盡的說明租金油資計算方式及APP借車的便利性，而且領車區整潔有序，租借手續便捷、付款方式多元，交車還車時主動引導檢視車輛外觀與說明車款基本操作，讓人感受到專業信賴。」

▲和運租車以堅持核心的服務精神，提供消費者好商品、好服務。（圖／資料照片）
▲和運租車以堅持核心的服務精神，提供消費者好商品、好服務。（圖／資料照片）
和運租車租賃營業本部副總經理涂德義出席頒獎典禮時表示：和運租車本著「顧客為先 專業為本」的經營理念，提供涵跨各種汽車廠牌新車、中古車，彈性多元的租賃服務。未來也會以客戶需求為核心，持續精進創新提供兼具專業與溫度，更優質完善的用車體驗與服務，讓更多消費者享受用車免養車的新生活，想要用車時，「第一個」想到用和運租車。

為能帶給消費者更輕鬆便捷的用車選項，和運租車多元化推進服務的轉型升級，領先業界推出每月繳付固定月費、可線上訂閱、能依實際用車狀況調整每年度使用車款車型的「訂閱式租賃」；此外，因應消費者需求，車輛選擇除了有和泰集團旗下的TOYOTA、LEXUS新車，還有雙B、Tesla、MASERATI等熱銷豪華乘用車，各廠牌的原廠中古車以及和運租約到期回收的優質中古車。不論新車、中古車行在賣的二手車，國內未販售的廠牌車型，或是客戶家裡的自用車，和運也都可以租給客戶。

和運租車針對個人用車領域與企業用戶不同客層的需求，從企業用車、短期租車到機場/包車接送，全方位優化線上線下用車服務，運用科技提供創新服務，提升客戶滿意度與品牌價值。未來和運租車也將以「解決客人痛點」為服務創新與變革的依據，持續拓展推出全部廠牌車款、更多租期的彈性方案，帶給顧客更具科技感、更有溫度的服務！

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