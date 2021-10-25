脫歐北愛貿易僵局難解　英國與歐盟仍存重大分歧

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英國也在聲明指出，過去幾天的對談雖具「建設性」，但依然存在「重大分歧」。
布魯塞爾針對脫歐協議中的「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol），提出許多建議，試圖緩和與北愛親英派（loyalist）間的緊張局勢。
英國與和歐盟在脫歐協議中達成「北愛爾蘭議定書」，實施特殊安排，讓北愛實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，避免北愛爾蘭與愛爾蘭間設下「硬邊界」。
在此情況下，從英國本土運往北愛的貨物須經檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。
不過，親英派抱怨，英國與北愛間的邊境檢查會使雙方產生隔閡，助長北愛共和派（republican）推動統一愛爾蘭氣勢。布魯塞爾則提議，減少英國產品進入北愛的海關檢查和文書工作。
儘管邊境檢查議題取得進展，但歐盟表示，不會接受倫敦要求另尋仲裁者來替代歐洲法院（European Court of Justice），以解決英國脫歐後涉及北愛的貿易爭端。
因此，英國威脅啟動協議中第16條的機制，即任一方若認為協議正造成「可能續存的嚴重經濟、社會或環境困難」，則得採取單邊行動。（譯者：張璦/核稿：楊昭彥）1101024