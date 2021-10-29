從夥伴變成對手　歐盟英國對中國態度轉變

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歐洲聯盟今年4月提出「印太地區合作戰略」，認為印度洋-太平洋地區當前情勢已引起激烈的地緣政治競爭，加劇貿易和供應鏈以及技術、政治和安全領域的緊張局勢。此外，人權也受到挑戰，情勢日益威脅到區域穩定與安全，進而影響到歐盟利益。
文件裡也對中國持續的軍事施壓，以及侵犯台灣防空識別區並發布假訊息攻勢表達憂心。
雷斯特利表示，中國對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源交代不清及「戰狼外交」等策略，只會加深歐盟疑心。有專家認為，歐盟與中國的關係已惡化到1989年六四天安門事件以來的最低點。
歐洲聯盟今年3月以侵犯人權為由，通過對中、俄與緬甸的制裁。這是自天安門事件以來，歐盟首次對北京實施這類制裁。中國隨即對歐洲議會議員以及多國學者和研究機構實施報復性制裁，引爆歐洲議會強烈反彈。
歐洲聯盟官員5月表示，爭取批准歐中全面投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment）的行動「已經中止」。
歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）當時指出，「顯而易見的，歐盟與中國互相制裁，包括中國制裁歐洲議會議員，目前的情況不利於批准這項協定」。
歐洲議會外委會今年7月通過籲歐盟制定應對中國新戰略的報告草案，認為歐盟應繼續與中國討論氣候變化和健康危機等全球性挑戰，但同時批評中國系統性侵犯人權。
報告明確表示，在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結「歐中全面投資協定」（CAI）的批准程序。
而在英吉利海峽之隔的英國，中國近年來越來越具侵略性的行動，也讓英國重新定調與中國關係。
「金融時報」指出，雖然從澳洲、日本到德國都有相應動作，但英國可能是當中最「痛」的國家，不僅因為英國對於與中國交好伴隨的利益抱持高度期待，也因為英國必須為脫歐後布局。
英國近幾年努力脫歐進程的同時，也對外尋求新夥伴，除有共通語言、重疊歷史的美國之外，迅速崛起的中國是另一重要對象。英國前首相梅伊（TheresaMay）2018年訪問中國，簽署12項合作協議。她當時曾說，希望英中關係可以保持「黃金時代」。
「黃金時代」一詞來自英國前財相歐斯本（George Osborne）2015年秋天訪問北京，替中國國家主席習近平同年10月到英國進行國是訪問鋪路時的說法。奧斯本當時稱，英中關係將開啟「黃金時代」。
然而在美中博弈及中國的人權問題惡化下，英中關係有180度巨大轉變。
2015年時英中關係交好，當時英國不顧美國反對，成為中國推展新區域機構─亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure InvestmentBank，AIIB），第一個加入的G7國家。但6年過去，英國政府與民眾對於中國的觀感大大轉變。
根據2020年英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）和歐洲智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）民調，68%英國民眾過去3年內對中國的印象惡化，疫情、香港和新疆問題是主因。
英國民眾對中國的印象為「負面」或「非常負面」的有62%。根據英國受訪者意見，比中國印象差的只有北韓與俄羅斯。
此外，英國在2020年6月港區「國安法」生效後，立刻對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，把入境6個月期限延長至5年，被當時的中國駐英大使劉曉明嚴詞批評英國「干涉中國內政」。
英國與中國在多項議題齟齬不斷，英中關係的「黃金時代」恐已一去不復返。
曾任英國駐香港領事及駐重慶總領事的夏添恩表示，在他看來，英中關係不是突然變化。
他說：「英國調整對中國態度大約在2017或2018年就開始了，不過在2019和2020年變得更加明顯，尤其人權和香港問題上，英國政府的立場更加鮮明。這種情況預計會繼續下去。」（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1101029