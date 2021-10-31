「大里杙仔生日慶」搶5倍券 200元換商圈購物金300元
台中市大里中興商圈「大里杙仔生日慶」杙仔創意繪畫比賽頒獎典禮，今天下午2時登場，由鄭晴云以「大里杙的天空下」勇奪特優獎。大里中興商圈主委康惠祈說，商圈吉祥物「杙（音為「義」）仔生日慶，配合五倍券上路，推出以五倍券購買杙仔手機座材料包報名參賽，200元可換商圈300購物金，民眾參與踴躍，成績出爐。
記者金武鳯/台中報導
2021-10-31 11:58:03
康惠祈說明，「杙仔」是大里中興商圈吉祥物，每年11月1日會為杙仔舉辦生日慶活動，今年除了辦理創意繪畫比賽，也推出不同的特色手作體驗包等活動，例如蠟刷杙仔零錢包DIY體驗、登山車等好禮抽獎等，吸引親子到場參與。
康惠祈指出，今年的杙仔創意繪畫比賽，民眾使用五倍券200元購買杙仔手機座材料包，即可收到商圈購物金300元的回饋，吸引許多家長拿五倍券前來購買報名參賽。經過一個月的創作，各個參賽者發揮創意，比賽競爭激烈，最後由評審依作品的設計創意性、色彩運用、成品推廣性以及人氣指數挑選出三人，競爭激烈。
評審之一的大里中興商圈前主委王郁菁說，這次比賽有許多參賽者創意十足，讓人為之一亮，參賽作品競爭激烈讓評審團傷透腦筋，最後在不斷討論下，終於挑選出優秀參賽者，分別是:
特優-鄭晴云，作品「大里杙的天空下」，優選周瑞珊「看大自然」及優選許嘉容「中興GO GO GO」。另頒發最佳人氣獎給陳宣伊，她筆下的「城市藝文之都」繽紛熱鬧，像似在描繪大里杙繁華榮景，很討喜。