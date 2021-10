「大里杙仔生日慶」搶5倍券 200元換商圈購物金300元

台中市大里中興商圈「大里杙仔生日慶」杙仔創意繪畫比賽頒獎典禮,今天下午 2 時登場,由鄭晴云以「大里杙的天空下」勇奪特優獎。大里中興商圈主委康惠祈說,商圈吉祥物「杙(音為「義」)仔生日慶,配合五倍券上路,推出以五倍券購買杙仔手機座材料包報名參賽, 200 元可換商圈 300 購物金,民眾參與踴躍,成績出爐。

我是廣告 請繼續往下閱讀

康惠祈說明,「杙仔」是大里中興商圈吉祥物,每年 11 月 1 日會為杙仔舉辦生日慶活動,今年除了辦理創意繪畫比賽,也推出不同的特色手作體驗包等活動,例如蠟刷杙仔零錢包 DIY 體驗、登山車等好禮抽獎等,吸引親子到場參與。

▲「大里杙仔生日慶」繪畫比賽成績出爐,由主委康惠祈頒獎給最佳人氣獎陳宣伊小妹妹。(圖/商圈提供)

康惠祈指出,今年的杙仔創意繪畫比賽,民眾使用五倍券 200 元購買杙仔手機座材料包,即可收到商圈購物金 300 元的回饋,吸引許多家長拿五倍券前來購買報名參賽。經過一個月的創作,各個參賽者發揮創意,比賽競爭激烈,最後由評審依作品的設計創意性、色彩運用、成品推廣性以及人氣指數挑選出三人,競爭激烈。

評審之一的大里中興商圈前主委王郁菁說,這次比賽有許多參賽者創意十足,讓人為之一亮,參賽作品競爭激烈讓評審團傷透腦筋,最後在不斷討論下,終於挑選出優秀參賽者,分別是 :