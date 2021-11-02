二手車社賣「頂級特斯拉」！網愣：是Toyz的 2亮點抓包
臉書上經常會有許多二手販賣商品的社團，包括3C、房屋、汽機車等等都有，而近日，就有一名業務在臉書二手車社團貼文，表示要出售一台頂級特斯拉「ModelS P100D」，結果貼文曝光後，引發討論的不是車體本身，還是車主本人，不少人循線指出，這台車疑似是《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz（劉偉健）的車，引起廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 08:05:15
有名業務在臉書社團《Tesla&Taycan 二手車、特斯拉、保時捷電動車 中古車新舊買賣交易》貼文指出「要出售這台特斯拉 ModelS P100D，現車不用等，車況超級好」只見貼出的照片，掛牌年份為2019，使用里程則為三萬，並且備註全車包膜，原本的車色為藍色。
貼文一出後，竟意外吸引網友注意，許多人紛紛留言「為啥越看越像Toyz的車啊？」、「Toyz的車？」但不少人仍抱持懷疑態度表示「為啥確定是Toyz的車啊？」就有眼尖網友出面解釋，表示仔細看車輛顏色說是藍，但因為有全車包膜，所以變成漂亮的鐵灰色，之前Toyz就有開箱自己的特斯拉，就是全車包膜。
另外，Toyz之前提到車子包膜時，車頭的感應器也被包住，還來有自己挖開，裡面的顏色就是藍色，從外觀跟全車包膜，以及車體顏色都跟社團中的照片一模一樣；也有網友翻出今年Toyz在頻道上傳的「特斯拉分享心得影片」，影片中的車子不論外觀、包膜還是顏色，都完全相同。
許多網友看完解答後，瘋傳至其他論壇熱議「原車主暫時用不到車了吧」、「看來現階段是用不到車了」、「怎會這樣就拿出來賣啊＝＝起碼復歸成原廠的樣子讓人家認不出來吧」、「本來想要低調販售，結果直接被網友戳破，真的很尷尬」。（編輯：張嘉哲）