婦偕友人買通2少年殺外遇夫　各判20年、無期徒刑

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，法官考量杜婦曾因丈夫有外遇對象而被家暴，與和被害人素無嫌隙，無端故意殺人情形有差，且在20年徒刑執行完畢後，也已76歲，對社會所具危險性較低，所以依共同犯殺人罪判處20年徒刑。
楊男部分，合議庭認為他為求一己私利謀害素無嫌隙的曾男生命，且更計畫將罪責推卸給下手少年，之後更否認犯行，考量楊男年僅23歲，若同樣處以20年有期徒刑執行完畢後也僅43歲，實質懲罰效果不如杜婦，因此依共同犯殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。
判決指出，50歲曾男與56歲杜婦結褵20年，但雙方感情不睦，杜婦因不滿曾男有外遇且會出手家暴，將她反鎖於門外，丟棄翻動物品等，曾向法院申請民事保護令。
積怨已深的杜婦今年4月4日在與曾男吵架後有意搬離家，因此出外與搬家公司友人楊男和2名未成年少年王姓、余姓男子商討報復，雙方約定要以曾男死亡保險金新台幣100萬元一半作為酬勞買凶殺人。杜婦除將照片交給3人，還面談商議下手時機及犯後逃亡計畫。
杜婦4月19日中午先騎車載余男前往曾男工作的汽修廠附近，確認曾男人車都在，再交付600元及租屋躲藏處鑰匙給余男購買凶刀，杜婦隨即先離開躲避查緝。余男同天下午4時多與王男會合，埋伏在曾男公司附近等候下班。王男晚間近7時先上前與曾男搭話，余男則趁隙持西瓜刀砍傷曾男脖子，推倒人後再往右肩砍一刀，曾男休克死亡。
犯案後2人按照杜婦原定計畫丟棄凶刀和手套，並聯繫楊男報告殺人進度，隨即與杜婦會合刪除相關對話紀錄；杜婦則裝作不知情前往醫院探望丈夫。警方後續在楠梓區逮捕余男和王男。
高雄地檢署檢察官偵結後，認為杜婦、楊男涉犯教唆及共同殺人罪，且成年人教唆兒童、少年犯罪者得加重其刑，據此起訴2人，並建請高雄地方法院加重其刑。2名少年所犯殺人罪，則由高雄少年及家事法院審理中。（編輯：郭諭儒）1101102