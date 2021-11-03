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丫頭拿「確診玩笑」狂吐槽　陳零九不忍了：小心被告

▲丫頭（左）吐槽陳零九（右）「味覺問題」。（圖／詹子晴、陳零九IG）
▲丫頭（左）吐槽陳零九（右）「味覺問題」。（圖／詹子晴、陳零九IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-03 09:30:00

《食尚玩家魚肉鄉民》每周都會魚肉不同的大來賓，這次特別邀請詹子晴帶主持人陳零九、賴晏駒（小賴）一起到宜蘭踩點，3人一起從台北前往宜蘭，並由詹子晴（丫頭）開車擔任2人的司機，她笑稱：「我是來賓還要當你們司機，太過份了吧！」而當陳零九吃美食時，還大膽吐槽對方「味覺」狀況，讓陳零九忍不住說：「小心我告你。」

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▲丫頭（中）帶著小賴（左）、陳零九（右）一起品嚐宜蘭美食 。（圖／TVBS提供）
▲丫頭（中）帶著小賴（左）、陳零九（右）一起品嚐宜蘭美食 。（圖／TVBS提供）
詹子晴時常到宜蘭衝浪，因此累積了許多宜蘭美食的口袋名單，透露大概從10年前就開始到宜蘭衝浪，小賴跟陳零九則驚訝表示：「妳會衝？妳站得起來？」詹子晴則自嘲是「被浪衝」，喜歡追浪的感覺，3人接著來到詹子晴首推的浮誇系海鮮無菜單料理，好吃的程度讓小賴驚艷不已：「子晴真的是很會享受生活的人耶！」

吃飽後，詹子晴安排3人體驗騎馬，小賴一開始擔心會很累，詹子晴冷不防說：「你變胖了，要動一下比較好。」不過體驗完後，小賴就對騎馬大改觀，認為騎馬通體舒暢，於是就喜歡上這項運動。陳零九則是覺得騎馬很有趣，可以達到身心靈平衡，笑說有跟馬合而為一的感覺：「我已經想買一隻馬了。」

最後3人以CP值超高的居酒屋作為尾聲，詹子晴小酌一杯，配上海鮮，並在牡蠣上加辣粉調味，由於不小心加太多，所以直接被辣粉辣到哭，但她一哭就哭了10分鐘，讓陳零九傻眼地問：「怎麼一直哭，子晴好瘋癲，是不是喝醉了？」詹子晴邊哭邊笑回應：「我沒有喝醉，我只有喝一口而已！」陳零九吃了牡蠣覺得味道不夠，也嘗試加了辣粉，詹子晴也忍不住吐槽：「你現在會不會又沒有味覺了（指確診症狀）？」陳零九則笑回：「這玩笑不能亂開啦，小心我公司告你。」

▲今天是陳零九在染疫後首次演出。（圖／三立電視提供）
▲陳零九前陣子染上新冠肺炎。（圖／三立電視提供）
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