丫頭拿「確診玩笑」狂吐槽　陳零九不忍了：小心被告

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吃飽後，詹子晴安排3人體驗騎馬，小賴一開始擔心會很累，詹子晴冷不防說：「你變胖了，要動一下比較好。」不過體驗完後，小賴就對騎馬大改觀，認為騎馬通體舒暢，於是就喜歡上這項運動。陳零九則是覺得騎馬很有趣，可以達到身心靈平衡，笑說有跟馬合而為一的感覺：「我已經想買一隻馬了。」
最後3人以CP值超高的居酒屋作為尾聲，詹子晴小酌一杯，配上海鮮，並在牡蠣上加辣粉調味，由於不小心加太多，所以直接被辣粉辣到哭，但她一哭就哭了10分鐘，讓陳零九傻眼地問：「怎麼一直哭，子晴好瘋癲，是不是喝醉了？」詹子晴邊哭邊笑回應：「我沒有喝醉，我只有喝一口而已！」陳零九吃了牡蠣覺得味道不夠，也嘗試加了辣粉，詹子晴也忍不住吐槽：「你現在會不會又沒有味覺了（指確診症狀）？」陳零九則笑回：「這玩笑不能亂開啦，小心我公司告你。」
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