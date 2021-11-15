阿嬤刷洗鍋子 虎斑貓在一旁有樣學樣網羨炸：超萌小監工
做家事時如果有貓咪幫忙，想必應該能讓打掃的人開心又感動！住在巴西聖多斯Santos一名婦女珊卓Sandra Queiroz Bolos日前分享一段影片，表示自己正在廚房刷洗鍋子，原本看似平凡的生活場景，卻因為一隻虎斑貓的加入讓她好開心，而且影片上傳短短兩周內竟吸引480萬人觀看以及10多萬人次分享，究竟發生了什麼事？
記者楊采蓉/綜合報導
2021-11-15 09:39:00
原來是珊卓的「虎斑貓孫女」莉貝卡Rebeca在她刷洗鍋子時，站在後方的櫥櫃上看著阿嬤，沒多久牠竟然雙腳站立有樣學樣地不停揮舞雙手，彷彿在學她一起刷洗鍋子，而珊卓也因為牠有趣的反應感到開心，整個過程不斷跟牠聊天，畫面超級療癒！許多網友看了影片表示：「貓咪想要幫忙啦！」、「太可愛了，根本就是家政貓」、「別人家的貓總是不會讓我失望」、「貓咪當監工，檢查阿嬤有沒有洗乾淨」、「這樣的貓咪HEN可以」、「拜託貓咪可以來我家幫忙嗎？」、「虎斑貓表示：要學我這樣洗才會乾淨喔！」、「這麼貼心的小監工哪裡找，立刻開罐罐打賞！」，有這麼萌的「家政貓」幫忙，想必阿嬤做家事時再也不會無聊囉！（編輯：陳珮瑜）
快來看看「家政貓」的影片，真的太萌啦！