最高級的樂活之旅！這8間呼「山」喚「海」的溫泉酒店

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圖/IG @adreaa.121
隱身在山中的北投麗禧溫泉酒店離台北市中心不遠，開車不到一個小時，亦可直接搭乘捷運，在北投站下車後即可搭上接駁車直達酒店，這裡是由台北101的設計建築師李祖原所設計的飯店，以具備禪意的新東方元素，將北投麗禧的一堂一景，融入於北投山區的環翠景致中，不需遙遠路程即可來場山林頂級溫泉之旅，眺望群山之美、享受綠意，在忙碌的生活中喘口氣。
地址：台北市北投區幽雅路30號
電話：(02) 2898-8888
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馥蘭朵烏來渡假酒店
圖/IG @jennifer.tw圖/IG @yummmmmyz
若說到烏來的溫泉酒店推薦，馥蘭朵不是第一也是第二，2011年春秋烏來易主後，就開始加入不少藝術元素，並將整體形象拉到更高的層次，並於2013年成功被「羅萊夏朵精品酒店集團RELAIS & CHATEAUX」評鑑選為精品酒店成員之一。除了基本優美的風景，更令人難忘的是酒店的文化風格與品味，舉凡知名的「棋不語」和「空繞谷」表演，有機會一定要到現場看過一次，享受那震撼的感動。
地址：新北市烏來區新烏路五段176號
電話：(02) 2661-6555
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馥森阪治 Trio
圖/IG @estelalinsuyu1213
馥森阪治 Trio 是馥蘭朵在2021年8月底全新開幕的分館，在開幕前就受到各大媒體關注，馥森阪治也不負眾望展現山中秘境的超仙規格，延續馥蘭朵的藝術品味，馥森阪治融合了溫泉、美食、音樂、手作等元素，讓造訪的旅人們沈浸於大自然的擁抱中，在放鬆身心的同時也學習欣賞、尊重自然。在餐飲的選擇上也參考原民飲食文化、台灣在地食材以及義式窯燒烹飪手法，在視覺、味覺上展現在地文化之美。
地址：新北市烏來區環山路151號
電話：(02) 2577-1589
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了了礁溪
圖/IG @arica_chen圖/IG @ellykao0825
同樣是備受注目的溫泉旅宿「了了礁溪」在2021年2月開幕時就成為絕美的打卡旅宿之一，歷經五年的籌建打造，了了礁溪為繁忙的都市旅人們打造了能保持內心澄澈安靜的全新體驗。建築設計由《自然洋行》曾志偉團隊操刀，以不規則的圓弧形竹圍籠罩的概念，並加入樹洞、小溪等自然意象，將放鬆的旅程昇華到回歸自我的層次，從居、食、藝、遊各方面，給自己一趟歸零的旅程。
地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷30號
電話：(03) 987-1111
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泰安觀止溫泉會館
圖/IG @joanna.1130
「泰安觀止溫泉會館」被稱是一生一定要造訪一次的飯店，作為苗栗最頂級的溫泉會館，從山景、硬體設施到服務都維持一貫的高品質，建築中的公共空間大多都是使用大片透明落地窗，遠觀就像融合在大自然的山林中，並以綠色環保建築為主題，在清水模佈滿許多藤蔓、青苔，整體綠意十足。除了客房中的溫泉外，室外池的選項也不少，當然還有室外狹長型的無邊際泳池，可說是IG打卡必去呀！
地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩58號
電話：(03) 794-1777
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雲品酒店
圖/IG @yakult.605圖/IG @calliewang
雲品酒店作為日月潭的飯店三本柱之一，也是日月潭首座溫泉酒店。房間分成湖景與山景兩種，其中湖景客房不必踏出門，就能在房間裡觀賞日月潭的絕美風光。在雲品酒店除了能享受日月潭第一座美人湯溫泉，還有絕美的客房住宿以及日月潭第一間米其林星級主廚進駐的餐廳，兒童專屬的遊戲空間也沒有少，可說是日月潭最適合親子旅遊一同度假放鬆的首選。
地址：南投縣魚池鄉日月潭中正路23號
電話：(49) 285-6788
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虹夕諾雅
圖/IG @saltgift圖/IG @sweethou
開幕時就引起話題到現在依舊一房難求的虹夕諾雅可說是全台最頂級的溫泉旅店。由日本星野集團首次跨足日本以外地區打造的溫泉渡假村，歷經3年的時間打造，將日本的美學設計完成呈現於酒店當中。每間客房都有半露天浴池，特別採用未經人工加溫加水、未回收利用的天然溫泉「無循環天然溫泉」，除了戶外有大眾浴池、室內外也有兩種浴池結合日式裸湯文化，推薦給想體驗道地日式溫泉體驗的人。
地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷16號
電話：04-2595-0008
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煙波花蓮太魯閣
圖/IG @pear_huang_liz圖/IG @christinehsu1204
坐擁太魯閣山谷與太平洋的世界級山海壯闊美景，是「煙波花蓮太魯閣」得天獨厚之處，是煙波國際觀光集團繼新竹、花蓮、宜蘭、台南開設6間飯店後，於2021年3月份插旗好山好水的花蓮。酒店融合山、海、雲等五種自然元素，在小細節歌頌大自然的美好，首棟「沁海館」更為每間房都是山海絕景第一排！擁有270度環景房型、無邊際泳池與無敵太平洋美景，不就是度假放鬆最棒的一種選擇嗎？
地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號
電話：03-8612000
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原文出處 : ReadyGo 最高級的樂活之旅！這8間呼「山」喚「海」的溫泉酒店
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