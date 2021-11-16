飯碗空了？戲精柴吃太快秒後悔 哀號打滾：天公伯啊！
不替這孩子報名影帝真的太對不起牠！日本一隻名叫「Komugi（こむぎちゃん）」的柴犬很會表達自己的意見，身為吃貨的牠每天最期待的就是放飯時間了。這天Komugi眼看自己的食碗裡空空如也，竟然戲劇性地倒地翻滾，雙手摀著臉不停發出哀嚎，模樣彷彿在大喊：「天公伯啊！本汪快餓死啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 22:03:44
根據飼主表示，其實當時不是Komugi沒有飯吃，而是才剛添完當天最後一頓飼料後，Komugi就馬上迅速嗑完，但等到吃到碗裡都一乾二淨後，突然想到應該要慢慢享用才對，頓時覺得極度懊悔，馬上倒地翻滾，雙手摀住自己的臉，一副天快塌下來的模樣，嘴裡還不停發出哀號的聲音！
有趣的是Komugi雖然一邊表現出非常懊惱的模樣，眼神卻不時偷偷地看向飼主，彷彿在暗示：「主人快看偶，偶好可憐喔，再給偶一些乾乾啦！霸託～」而飼主也補充因為Komugi最近有變胖的趨勢，因此必須控制食量以免牠過度增胖，而且這樣的戲碼「每天都在發生」！
隨後飼主將牠哭鬧的影片分享在推特上，截至目前為止已累積超過177萬人次觀看，Youtube頻道也吸引超過46萬人次觀賞。許多網友都紛紛笑說：「成精了」、「根本影帝」、「再給牠一碗啦」、「好像小孩在耍賴」、「真的是早知如此何必當初呢」、「柴柴就是這麼有個性」、「柴：啊～～太早吃掉晚餐了啊！」現在一起來看看Komugi的影片吧！（編輯：陳珮瑜）