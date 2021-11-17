才剛被求婚！女星無預警曝「雙喜」

文慧如今年8月才被交往8年的男友張暐弘求婚成功，近來又公布「喜訊」，不僅推出新單曲《做你的太陽》，還要在今年12月11日自己生日當天，要把歷經一波三折的生日音樂會辦回來，雖然演出因疫情多次無奈延期，她仍樂觀說道：「歌手開唱，等一年不晚！」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-17 18:47:40｜2021-11-17 18:49:03
《做你的太陽》是文慧如6年前完成的創作，曾被推薦給其他歌手，但唱片公司認為她的聲線及一路上的際遇，最能詮釋出歌曲的靈魂和情感。從新加坡獨自離鄉追夢的她，雖在2019年初順利發行首張專輯，回頭看卻是經歷不少無常、創作瓶頸等起伏跌宕。受到疫情影響，除了演出活動減少，原訂於今年初舉辦的粉絲見面會、新加坡專場音樂會都接連取消，這都讓一直滿心期待用音樂與歌迷見面的她感到失落難過。
隨著疫情的好轉，文慧如要向支持她的粉絲們宣告好消息，12月11日將在台北舉辦「做你的太陽生日音樂會」，文慧如表示：「這場音樂會真是好不容易，這一年間雖有失望及無奈，但相信好事終究會到來！歌迷們就像太陽一樣帶給我巨大的力量，所以我一定要以最好的狀態，用歌聲帶給大家更多的能量。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。