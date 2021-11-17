▲ 和泰汽車連續 6 年獲 TCSA 台灣企業永續獎肯定

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「第 14 屆 TCSA 台灣企業永續獎」是由台灣永續能源研究基金會主辦，本屆共 329 家企業報名參獎，報獎家數創歷年新高，和泰汽車於本屆獎項脫穎而出，連續 6 年獲得「企業永續報告類」及「永續單項績效獎-社會共融領袖獎」殊榮，不僅永續報告書在 ESG 資訊揭露完整及透明度佳方面深受肯定以外，在社會共融的成果也是有目共睹，和泰集團秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動。公益行動以「人」為出發點，長期投入社會關懷，同時積極拓展青年培力面向，如攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家，為社會培育青年潛力人才；結合本業資源「車」與服務的公益行動，例如：連續 11 年捐贈和泰號捐血車、導護裝備邁入第 11 年並已累積捐贈11萬套；以實際行動力挺「環境」保育，致力於導入環保車輛、一車一樹達成種植 50 萬棵里程碑、集團減塑淨灘，並發起「台灣原生動物守護計畫」保育台灣原生種石虎等行動，喚起群眾意識，為環境永續盡最大心力。
和泰汽車秉持「沒有最好、只有更好」的意念，未來將持續整合和泰集團資源推動公益行動，將 CSR 思維深化於集團發展策略，擴大社會影響力，並積極強化 ESG 表現，將全球永續發展目標納入公司CSR發展的核心策略與願景之中，落實企業永續經營理念。