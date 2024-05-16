Toyz入獄送道別禮！全台「每人免費1杯飲料」 時間、方式一次看
知名直播主Toyz（劉偉健）因3年前涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈，遭法院判刑4年2個月定讞，Toyz今（16）日早上9時許現身台中監獄，滿臉愁容被媽媽目送離開。而Toyz昨晚最後直播時，宣布要免費送全台2300萬人一杯「拾汣茶屋」飲料，當作是最後道別禮，希望喜歡他、不喜歡他的民眾都可以去兌換，「我請你喝一杯，（當作）我們和解。」
記者賴禹妡／綜合報導
Toyz昨晚進行入監前最後一場直播，他感性地哽咽表示，觀眾就如同好友一般，像是生活發生的一切，自己則是觀眾單向的朋友，希望好友與家人都能平安。他也送出入獄前的「道別禮」，表示想請全台灣2300萬人喝一杯飲料，並秀出一組QR Code，只要登入「拾汣茶屋」網站註冊會員，就能免費兌換一杯飲料，期限到他出獄為止。
Toyz透露大手筆請飲料的原因，除了要感謝喜歡他的粉絲，也希望能與不喜歡他的人和解，「喜歡我討厭我都請你喝一杯飲料，特別是不喜歡我的人，一定要去換。」除此之外，Toyz也在直播中終於認愛篠崎泫，表示自己好幾年前就十分欣賞篠崎泫，但礙於身上卡一條案子，不敢展開追求，直到今年初兩人才正式交往。
Toyz入獄前，除了交代觀眾要代替他好好照顧篠崎泫，也表示手頭事業將交給合作夥伴處理，對方是個三觀正的人，自己的社群帳號則會交給篠崎泫經營，兩人的「愛情故事」有機會在上面更新。