《食尚玩家》女星「吃完秒變臉」被拍！百萬人搶看 釣出本人親回
美食節目《食尚玩家》播出至今17年，節目中介紹各地美食，受到許多觀眾喜愛。梁舒涵2022年曾代班納豆，和螢幕情侶曾子余搭檔主持，頗受好評，近日又被捕捉到她現身節目錄影，有民眾拍下她在鏡頭前吃完東西，一轉身秒變臉的影片，吸引高達百萬人觀看。
記者薛羽彤／綜合報導
梁舒涵再度現身《食尚玩家》被民眾拍下，近日節目來到高雄錄影，有民眾側拍節目的錄影畫面，上傳到Threads直呼「在瑞豐遇到納豆跟不知道誰，但她也太屌，拍完秒變臉」，影片中，梁舒涵對著鏡頭大啖美食，鏡頭一轉她立刻沒了笑容，變臉的速度讓網友感到不可思議。
由於原PO不認識梁舒涵，留言區湧入許多網友大喊梁舒涵《女兵日記》的角色名稱「葉素娥」，甚至釣出本人親回「是我」。不過大部分網友對於原PO用「變臉」一詞感到不滿，紛紛替梁舒涵護航，「藝人要隨時保持鏡頭前的樣子太辛苦了啦」、「還好吧，只是拍完沒有笑得那麼用力」、「這叫專業，不然拍完還一直笑是起笑嗎？」、「下班了老闆叫你笑你還想笑嗎？」還有網友直接問梁舒涵好不好吃，她也大方回應「你可以去吃吃看呀～我是覺得挺涮嘴（合胃口）！」
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