中國懲戒劉寶傑等名嘴　星媒：拿明朝的劍斬清朝的官

中國國台辦新聞發言人陳斌華，15日在例行記者會上，點名宣布將懲戒台灣名嘴黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5人及其家屬，理由是造謠蒙蔽台灣民眾，稱中國人民吃不起茶葉蛋，傷害兩岸同胞感情。此舉引發外界兩極看法，有人認為這確實是北京對賴清德政府的又一記警告，也有人認為這是北京黔驢技窮才拿名嘴開刀，也有外媒引述專家分析，北京此舉有如「拿明朝的劍，斬清朝的官」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
新加坡《聯合早報》報導，國台辦雖宣布懲戒，但沒點出名嘴有哪些爭議言論，中國人民吃不起茶葉蛋也並非出自上述5位名嘴，而是時任台北美食學院教授高志斌2011年在台灣綜藝節目的言論。至於中國高鐵沒靠背一說，則出自被點名的民進黨政策會執行長王義川。其他人如黃世聰涉及的爭議言論，則是在2019年的《關鍵時刻》與主持人劉寶傑討論中國經濟時，提到中國涪陵榨菜股價大跌、業績大壞，說明中下階層連榨菜都吃不起，引起中國民眾反彈；李正晧、于北辰則是近年活躍於親綠政論節目，還將此懲戒認證為「根正苗綠」的勳章。
《聯合早報》並引述銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰副教授，接受其採訪時的回應，認為被懲戒者立場確實與中國相左，談到中國的內容也確實有誤，在中國集體社會氛圍下，引發激烈反彈，被國台辦點名批判，倒也可理解，不過北京選在賴清德就職前，首次點名、懲戒名嘴並不尋常，或可視為兩岸緊張升溫的指標，警告將上任的賴清德政府，相關言論尺度已超出北京容忍範圍。
杜聖聰也指出，台灣社會已習慣言論自由，因此在理解中國憤怒情緒之餘，也會對北京「高調」批判多年前的爭議言論、民間名嘴等行為，感到些許錯愕，形容宛如「拿明朝的劍，斬清朝的官」、「揮大斧頭砍小蒼蠅」，並擔心將不利於兩岸關係融冰。