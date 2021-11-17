國產首台「大蒜磨根機」問世　1小時產能增18倍

蒜頭從土中拔起後，多是蒜農用剪刀或手持電鑽搭配磨砂球去除殘根，不僅對手腕負擔大，作業危險性也相當高。台南區農業改良場研發了國產第一台大蒜磨根機，不僅成本低、機台小、安全性高，相較於之前人工的方式，每小時更可處理36公斤以上蒜頭，大幅提升效率與農產價值。
記者許若茵／台北報導
2021-11-17 18:41:02
大蒜是國人烹調的重要辛香料，還可加工製成蒜片或是糖漬等多種食用方式。台南農改場場長楊宏瑛指出，近5年來，台灣大蒜每年種植面積約3500至4800公頃，產量則高達3萬5000至5萬3000公噸。一般蒜頭會將蒜球分級後，以蒜球或是蒜瓣零售，若要製成加工品則需要先清除蒜頭底根部。
然而蒜頭乾燥後，根部基座堅硬緊實，楊宏瑛說明，目前蒜農多以人工手持剪刀剪除殘根，或甚至手持電鑽加上磨砂頭去除殘根，每人每小時約可處理2公斤，但對手腕負擔大，長期恐造成手部肌肉傷害，作業危險性更相當高，對於現今農村人口老化、雇工困難，也會延誤種植與收成影響收益。
有鑑於此，台南農改場推出了首台國產大蒜磨根機，可將大蒜殘根完整去除，加上獨創的護板保護裝置，能兼顧操作人員安全，與日本機台相比，國產大蒜磨根機體積更小，價格成本更低，還能擴充多組作業區同時作業，也可因應不同蒜頭尺寸替換不同工業磨球，徹底磨除蒜頭根部，每小時產量估計能從2公斤提升至36公斤以上。
國產大蒜磨根機預計能提升蒜農效率與農產價值，助理研究員王志瑋說明，現與廠商洽談售價約10萬，多用於蒜頭禮盒用途，希望未來將該機推廣至發展大蒜產品精緻化的小農、大蒜食品加工業者與農產品包裝場等，輔助大蒜多元發展。