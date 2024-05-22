中捷砍人正面視角曝！犯嫌面露兇光逼近 黑衣大叔「正面擋刀」
高雄一名20歲的洪姓男子疑似有精神相關疾病，昨（21）日在台中捷運揮刀砍人，導致一名27歲許姓男子、17歲的少年受傷，其中少年仍在加護病房、未脫險；根據事發畫面，洪男行兇時車內民眾齊心對抗，有人拿傘將菜刀打掉，許姓男子更勇猛上前搏鬥臉部遭劃傷，後續洪男行兇的另一視角也曝光，他惡狠狠地持刀走向人群揮砍，一名黑色大叔即時擋下刀，也讓不少人盛讚英雄。
記者孫唯容／綜合報導
昨天洪姓男子在台中捷運綠線水安宮站上車後，立即亮刀朝乘客揮砍，一名長髮的許姓男子英勇扭打對抗，和另名手持黑傘的民眾，攜手朝向洪男攻擊，希望能保護車內民眾，許姓男子最終滿臉鮮血負傷逃離，後續洪男仍「亮刀」衝向人群，尖叫聲傳遍車廂，但眾人仍抓準時機，將洪男逼至車窗壓制，沒有釀成更大的傷亡。
後續有網友在網路社團「爆料公社」PO出另一段影片視角，當時當時洪男已經與許姓男子肉搏，導致兩人被砍，由於許男不敵，洪男持尖刀、雙眼目光兇狠，瞬間轉身朝人群密集處快步走去，拿起尖刀朝人猛刺，一名黑衣大叔跳出來和洪男正面對決，抓住他的右手，阻擋其攻勢。
據了解，涉案的洪姓男子是高雄人，疑似患有精神相關疾病，是高雄衛生局列管人口，洪男原本就讀高雄某醫專護理科，曾在醫院實習，由於「壓力過大」申請暫停實習，昨天洪男身穿病服赤腳移送，並且拒絕夜間審訊，一到警局就說「太累了想休息」，確切行兇動機仍待警方今日釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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