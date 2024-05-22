台中捷運「英雄長髮哥」壓制3刀男！凌晨159字首發聲　最新現況曝

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許男提到，「然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」
詐騙集團盯上「英勇長髮哥」！簡訊募集醫藥費都是假的
然而離譜的是，在事件發生之後，長髮哥英勇的行為竟然被詐騙集團給盯上，有民眾上網分享自己在案發7小時之後收到簡訊，內容指稱自己是「中捷長髮男」，因為搏鬥時皮夾掉了，人在醫院急需要用錢，希望找到有緣人可以贊助醫藥費5萬元。
而許男也立刻在IG限動發出澄清表示：「我目前沒有急缺醫藥費，，請大家收到奇怪的簡訊不要亂匯錢轉帳，那都是詐騙啊！」許男也表示，IG上面有不少人抄襲他的帳號，也放上他的大頭貼，讓他也趕緊警惕大家「沒想到我也有被抄的一天，我看這些帳號都在打一些奇怪的廣告，大家注意不要受騙就是了」。
回顧這次中捷砍人事件，犯嫌20歲洪姓男子攜帶3把刀在車廂內攻擊其他人，共造成4名乘客受傷，所幸車廂內的乘客合力將犯嫌壓制，才沒讓傷亡擴大。其中事發時先是一位灰衣中年男子，成功將洪男手上的菜刀奪走；後來就是長髮許男上前壓制犯嫌洪男，雖然臉部被劃傷但仍勇猛的阻止犯嫌，最後則是一名黑衣大叔奪刀壓制犯嫌，把其犯嫌固定在車門附近，眾人合力壓制犯嫌才結束這場驚魂記。
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