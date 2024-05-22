快訊／大樂透「端午加碼」來了！5/21頭獎1億　百萬紅包100組開搶

台中捷運「英雄長髮哥」壓制3刀男！凌晨159字首發聲　最新現況曝

▲台中捷運（21）日上午出現一名男子持刀在車廂揮舞，最終導致4名乘客受傷，其中一位長髮男英勇向前壓制犯嫌，外界紛紛給予高度讚賞。（圖／翻攝畫面）
▲台中捷運（21）日上午出現一名男子持刀在車廂揮舞，最終導致4名乘客受傷，其中一位長髮男英勇向前壓制犯嫌，外界紛紛給予高度讚賞。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

台中捷運日前發生持刀傷人案震驚社會，其中一位27歲的許姓「長髮哥」在過程中強力抵抗持刀20歲洪姓嫌犯，才沒讓車廂內的傷害擴大，外界也紛紛給予這位長髮哥讚賞。然而在許男送醫之後，許男也在今（22）日凌晨4時在個人IG當中報平安，並指出現在有詐騙集團利用該事件進行詐騙，要民眾特別小心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許男22日凌晨4時在IG上發文表示「謝謝今天一大票的人關心我，除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手，如果沒有回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在跟當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久」。

▲
▲阻止中捷砍人犯嫌的許姓長髮男在IG發聲，感謝外界給予他的關心。（圖/許姓長髮男IG）
許男提到，「然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」

詐騙集團盯上「英勇長髮哥」！簡訊募集醫藥費都是假的

然而離譜的是，在事件發生之後，長髮哥英勇的行為竟然被詐騙集團給盯上，有民眾上網分享自己在案發7小時之後收到簡訊，內容指稱自己是「中捷長髮男」，因為搏鬥時皮夾掉了，人在醫院急需要用錢，希望找到有緣人可以贊助醫藥費5萬元。

而許男也立刻在IG限動發出澄清表示：「我目前沒有急缺醫藥費，，請大家收到奇怪的簡訊不要亂匯錢轉帳，那都是詐騙啊！」許男也表示，IG上面有不少人抄襲他的帳號，也放上他的大頭貼，讓他也趕緊警惕大家「沒想到我也有被抄的一天，我看這些帳號都在打一些奇怪的廣告，大家注意不要受騙就是了」。

▲
▲許姓長髮男英勇壓制犯嫌，不過卻被詐騙集團盯上，不僅IG帳號被抄襲，還有人假借名義傳簡訊詐騙醫療費用。（圖/許姓男子IG）
回顧這次中捷砍人事件，犯嫌20歲洪姓男子攜帶3把刀在車廂內攻擊其他人，共造成4名乘客受傷，所幸車廂內的乘客合力將犯嫌壓制，才沒讓傷亡擴大。其中事發時先是一位灰衣中年男子，成功將洪男手上的菜刀奪走；後來就是長髮許男上前壓制犯嫌洪男，雖然臉部被劃傷但仍勇猛的阻止犯嫌，最後則是一名黑衣大叔奪刀壓制犯嫌，把其犯嫌固定在車門附近，眾人合力壓制犯嫌才結束這場驚魂記。

更多「中捷砍人案」相關新聞。

搭中捷被砍傷！長髮男報備「很嚴重」　女友曝對話內容：我好後悔

英勇壓制中捷持刀男！長髮男「超狂背景」被找出　網讚：民間高手

中捷、北捷喋血案巧合！雨傘進可攻退可守　日本「防砍傘」引熱議

中捷男持刀砍人！鄭捷10年前才犯案　兇手常見「6大人格特徵」曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載