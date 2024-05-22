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洪騰勝名人堂飯店聯貸20億！還不出恐連累兄弟飯店？背後關鍵曝光

▲名人堂花園大飯店董事長洪騰勝，當年為了籌建飯店向銀行團聯貸20億元，可能未來將影響連帶保證的兄弟飯店。（圖／NOWnews資料照片）
▲名人堂花園大飯店董事長洪騰勝，當年為了籌建飯店向銀行團聯貸20億元，可能未來將影響連帶保證的兄弟飯店。（圖／NOWnews資料照片）

NOWnews/台北報導

位於桃園市龍潭區的名人堂花園大飯店董事長洪騰勝近日遭媒體爆料，不但惹出「爺孫戀」風波，還因為積欠大筆債務無力償還，導致名人堂花園大飯店以租賃的方式，交由目前提供洪騰勝住所的優美飯店接手經營。據知情人士及內部員工透露，在簽訂租賃契約時，名人堂花園大飯店公司股權突然異動，由持股高達9成的洪騰勝現任妻子楊姓女子主導租約簽訂，租金有兩種版本，一種是每年4000萬元，另一個說法則是每年約1億多元。但早在2017年洪騰勝為了興建名人堂花園大飯店，曾向第一銀行等銀行團前後共計貸款20億元，顯然幕後勢力算盤打得很精，企圖利用不平等的租約壓低飯店價值，企圖「以小吃大」，「接手經營可能只是榥子，目標就是飯店和土地，更不可能管到員工生計！」

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為了興建名人堂花園大飯店，洪騰勝從2017年起陸續向第一銀行為首的等多家銀行團聯貸籌資，前後貸款了20億元，洪騰勝更說服洪家四個兄弟，以兄弟飯店做聯貸保證。根據知情人士透露，由於目前名人堂花園大飯店已經租賃給其他團隊經營，未來如果洪騰勝無法還債，飯店恐遭銀行團執行法拍，但這個租賃合約存在下，反而會導致價格被壓低，搞不好根本無法足額償還。一旦如此，屆時很可能會牽連擔保的兄弟飯店。對此，前兄弟象領隊、現任兄弟飯店負責人洪瑞河回應《NOWnews今日新聞》強調：「目前沒有影響，但要等法拍，兄弟飯店才可能是保證人。」

名人堂花園大飯店籌建問題多　要變更土地使用

當年洪騰勝為了要興建名人堂花園飯店，先是以市價向其他洪家兄弟購買持有的土地，打算獨資經營圓夢。但飯店規劃現地鄰近軍事用地及土地變更問題，本來不是用來進行商業行為，但洪騰勝以「名人堂」為名目，多次跑桃園市政府找當時的市長鄭文燦協調，最終才得以變更地目興建飯店。

不過名人堂的經營也出問題，因為地點偏遠，加上停車費等要花200元等因素，第一年名人堂花園大飯店，就虧損高達9000萬元。

疫情影響　壓垮最後一根稻草

知情人士透露，名人堂花園大飯店持續虧損又受到疫情影響，每月虧損高達2000萬元不等，即便疫情稍緩後國旅爆發，再加上政府旅遊補助，情況一度好轉，但因為鬧出「爺孫戀」導致經營混亂，甚至洪騰勝本人還鋌而走險向地下錢莊借貸，傳出利息高達半個月5分利，也讓洪騰勝債務越滾越大。

今年4月名人堂花園大飯店就傳出三百多名員工薪水發不出來，洪騰勝只能同意簽下12年租約，由新團隊接手經營，但至今仍無法與員工達成勞資共識，積欠薪資問題也沒有解決。據了解，洪騰勝簽下這個租約的租金條件眾說紛紜，有一說是被壓低到每年僅4000萬元，也有說法每年約1億台幣左右。但令人不解的是，在簽訂租約前後，傳出公司股權異常變動，楊姓女子持股一度高達9成並且主導租賃和簽訂，事後才將股權轉回給洪騰勝，從最新經濟部商業司登記來看，目前代表人還是洪騰勝。

「飯店簽下這樣的不平等租約，以後誰敢接手？」知情人士透露，若洪騰勝無力清償銀行團貸款，飯店若是遭到法拍，買家還是得處理租賃合約的問題，可能會讓有意承接的企業降低意願，進而導致售價被壓低。「背後打算盤想吃掉名人堂花園大飯店主意的人，目標就是低價搶飯店跟土地，經營權根本只是幌子！」

兄弟飯店可能受影響？　洪瑞河否認

由於名人堂花園大飯店聯貸時，將兄弟飯店列為保證人，若是未來法拍，價格不如預期，可能導致兄弟飯店得出來收爛攤。洪瑞河強調「兄弟飯店目前不會受影響！」而針對洪騰勝的財務問題，以及是否跟再婚妻子楊姓女子等有關，洪瑞河僅低調說：「這部分我不清楚，也不方便說什麼，目前兄弟也沒有他的股份在內，已經跟兄弟（飯店）沒有關係。」

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