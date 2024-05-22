洪騰勝名人堂飯店聯貸20億！還不出恐連累兄弟飯店？背後關鍵曝光

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名人堂花園大飯店籌建問題多 要變更土地使用
當年洪騰勝為了要興建名人堂花園飯店，先是以市價向其他洪家兄弟購買持有的土地，打算獨資經營圓夢。但飯店規劃現地鄰近軍事用地及土地變更問題，本來不是用來進行商業行為，但洪騰勝以「名人堂」為名目，多次跑桃園市政府找當時的市長鄭文燦協調，最終才得以變更地目興建飯店。
不過名人堂的經營也出問題，因為地點偏遠，加上停車費等要花200元等因素，第一年名人堂花園大飯店，就虧損高達9000萬元。
疫情影響 壓垮最後一根稻草
知情人士透露，名人堂花園大飯店持續虧損又受到疫情影響，每月虧損高達2000萬元不等，即便疫情稍緩後國旅爆發，再加上政府旅遊補助，情況一度好轉，但因為鬧出「爺孫戀」導致經營混亂，甚至洪騰勝本人還鋌而走險向地下錢莊借貸，傳出利息高達半個月5分利，也讓洪騰勝債務越滾越大。
今年4月名人堂花園大飯店就傳出三百多名員工薪水發不出來，洪騰勝只能同意簽下12年租約，由新團隊接手經營，但至今仍無法與員工達成勞資共識，積欠薪資問題也沒有解決。據了解，洪騰勝簽下這個租約的租金條件眾說紛紜，有一說是被壓低到每年僅4000萬元，也有說法每年約1億台幣左右。但令人不解的是，在簽訂租約前後，傳出公司股權異常變動，楊姓女子持股一度高達9成並且主導租賃和簽訂，事後才將股權轉回給洪騰勝，從最新經濟部商業司登記來看，目前代表人還是洪騰勝。
「飯店簽下這樣的不平等租約，以後誰敢接手？」知情人士透露，若洪騰勝無力清償銀行團貸款，飯店若是遭到法拍，買家還是得處理租賃合約的問題，可能會讓有意承接的企業降低意願，進而導致售價被壓低。「背後打算盤想吃掉名人堂花園大飯店主意的人，目標就是低價搶飯店跟土地，經營權根本只是幌子！」
兄弟飯店可能受影響？ 洪瑞河否認
由於名人堂花園大飯店聯貸時，將兄弟飯店列為保證人，若是未來法拍，價格不如預期，可能導致兄弟飯店得出來收爛攤。洪瑞河強調「兄弟飯店目前不會受影響！」而針對洪騰勝的財務問題，以及是否跟再婚妻子楊姓女子等有關，洪瑞河僅低調說：「這部分我不清楚，也不方便說什麼，目前兄弟也沒有他的股份在內，已經跟兄弟（飯店）沒有關係。」