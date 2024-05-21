獨／職棒之父洪騰勝傳出財務出問題　洪瑞河：他跟兄弟已沒有關係

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洪騰勝被譽為「職棒之父」，他一手創立兄弟飯店、兄弟飯店棒球隊，也努力推動職棒發展，找來前三商董事長陳河東等人大力推動，結果真的在1989年，台灣成立了中華職棒聯盟，兄弟隊成為四支創始球隊之一。
兄弟象本來要選吉祥物為老虎，但最後三商優先選擇，也才有之後的三商虎，味全龍隊、統一獅隊也都讓「龍、獅、虎、象」四隊開始進行職棒賽事。
假球案影響 洪騰勝鮮少到場
洪騰勝原本擔任職棒聯盟秘書長，職棒會長以及棒協理事長由唐盼盼出任，職棒從開打，還曾經邀請「世界全壘打王」王貞治來台開球，洪騰勝很希望球隊打出好成績，兄弟象在1992年到1994年完成隊史首度三連霸，之後因為爆發假球案，洪騰勝也比較少再到球場。
兄弟象隊後來主要由「老四」洪瑞河管理與經營，而他被球迷稱為「教主」，但苦心經營兄弟20年以上，他學會看淡，近年來因為心臟問題裝了支架，但仍勤練毛筆字。
對於大哥洪騰勝發生財務相關問題，以及名人堂大飯店等事宜，他說：「這部分我不清楚，也不方便說什麼，目前兄弟也沒有他的股份在內，已經跟兄弟（飯店）沒有關係。」
據了解，洪騰勝部分在名人堂大飯店創立，就花了不少資金，也跟銀行貸款等，不過經營不善，之後還涉入其他財務狀況，洪騰勝也歷經家中大小事件，包括離婚、兒子過世等，受到不少打擊。
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