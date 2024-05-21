洪騰勝有「職棒之父」美稱！砸錢創兄弟隊　被批作秀仍為夢想努力

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洪騰勝1938年12月20日出生於臺南，當年他和洪騰榮、洪瑞麟、洪瑞河、洪杰等五兄弟合資與父親的積蓄，一同成立了兄弟大飯店。1990年兄弟飯店棒球隊與味全龍、三商虎及統一獅一起加入職棒，成為中華職棒四支創始球隊之一。
洪騰勝曾任兄弟大飯店董事長、名人堂花園大飯店董事長，中華職業棒球聯盟秘書長等職務，他為創立中華職棒奔走，有「職棒之父」美譽，不過1991年辭去中職祕書長後，就很少在球場見其身影。
洪騰勝與謝國城、嚴孝章、曾紀恩等棒球界傳奇同為台灣棒球名人堂第1屆的成員，可見其在棒球人心目中地位之高。
成立兄弟隊 一開始被批作秀
洪騰勝愛球成癡，早在台灣大學商學系國貿組唸書的時候，他就曾組織棒球隊，畢業後接受父親公司，周末定期組織員工打球，慢慢的一顆成立球隊的想法在他心中生根發芽，他心中有一個夢想，那就是「讓愛打球的孩子有路可走」。
很快，洪騰勝在報紙上登廣告「3年蓋球場，5年組職棒」，外界當時並不看好，甚至還批評是在「作秀」。但是他真心想為棒球付出，肯花錢招募人才和經營軟硬體建設，開出月薪3到4萬的條件招攬球員，找來江仲豪、李居明等人，教頭則是曾紀恩，還在桃園龍潭蓋了兄弟私人棒球場，這是當時國內惟一符合國際標準的棒球場。這也成為國內人氣球隊「兄弟象」的最初開始。
洪騰勝很敢給獎金，當時一場比賽，只要打擊率到五成，就會發獎金，若有美技、關鍵的Play，還會翻倍，加上他很要求球員的態度，希望球員要對得起買票的球迷。
賣掉經營多年的心血 洪騰勝這樣說
兄弟象在職棒經營多年，後來遭遇假球案等事打擊，最終在2013年提出想要轉賣消息，2014年正式轉賣給華翼育樂，後來中信兄弟也成立育樂公司，才成為現在的中信兄弟棒球隊。
對於當時賣掉兄弟象隊，洪騰勝坦言一年花6千萬，全靠飯店業撐不容易，也說：「職棒由誰來接手並不是很重要，有能力的企業就能做得好，所以讓更有實力的中信集團接手是好事。」
洪騰勝表示，當年推動職棒是想為社會服務，雖然兄弟當時賣掉了：「但職棒的經營是一棒接一棒」，如果有一天有需要的時候，兄弟球隊還會再回來。
📌洪騰勝小檔案
姓名：洪騰勝
生日：1938 年 12 月 20 日（85歲）
經歷：兄弟飯店董事長、中華職棒聯盟執行秘書
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