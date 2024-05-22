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國道驚見「學生排隊淋雨」！30多人背書包走路肩北上　駕駛全傻眼

▲近日有民眾在國道三號直擊一群學生沿著路肩淋雨走路北上，擔心他們安全，引起熱烈討論。（圖/重機車友/各區路況天氣、資訊分享中心）
▲近日有民眾在國道三號直擊一群學生沿著路肩淋雨走路北上，擔心他們安全，引起熱烈討論。（圖/重機車友/各區路況天氣、資訊分享中心）

記者張嘉哲/綜合報導

怎麼有學生集體走在國道路肩的問題！國道三號北上大溪路段在昨（21）日下午5時許，有民眾直擊30多位學生背著書包下車，沿著國道路肩排隊淋雨走路北上，由於國道車輛眾多，場面險象環生。對此，國道警方表示，經過查證，為某校學生專車故障，但駕駛人因為本身患有疾病，和學生溝通不良，才引發學生誤會向前行走，故障排除後即重新將乘客引導回車內向北行駛。

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有網友在臉書社團「重機車友/各區路況天氣、資訊分享中心」貼文指出「校車故障，居然叫學生在國道上面行走？這不會太誇張嗎.....國道公路警察局是不是該關心一下這些學生在國道上走的安危？」、「在車上等不行嗎....尤其外面還下雨，淋雨走在路肩也太誇張，如果有學生出意外誰要負責啊？」

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▲近日有民眾在國道三號直擊一群學生沿著路肩淋雨走路北上，由於國道車輛眾多，許多人認為學生安全有疑慮。（圖/重機車友/各區路況天氣、資訊分享中心）
國道警方接獲通知後，立刻趕到現場了解情況，國道警方表示，經查證後，這群人是某醫護專校的學生，校車在行經國道三號北上57.9公里處，疑因車輛故障後停至路肩，張姓司機為避免二次事故，請車上學生先下車至車輛前方或草叢等安全處所等候，因司機患有疾病，與學生溝通不良，引發誤會往前行走。

國道警方提到，隨後故障排除之後，就重新將學生引導回車內駛離，幸未釀意外，國道警方將通知相關人員到案說明，研議依違反高速公路及快速公路交通管制規則，禁止乘客上下國道相關規定開單處分。

而校方得知消息之後也積極追查，表示該校這輛校車是從學校出發，載運蘆竹南崁地區學生返家，該車自國3龍潭交流道北上，行經國3轉國2至國1南崁交流道，在南崁地區放學生下車，不料該車在國道三號北上57.9公里處，司機通報水箱故障熄火，由於司機最近喉嚨開刀，無法講話，擔心後方可能被大貨車二次追撞，於是透過手機通知學生先暫行下車至專車前方聚集，不料學生誤為司機要他們下車往前走，紛紛下車沿路肩北上。

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▲國道警方經過查證後，表示是某護專校車故障，而校車司機因為患有疾病與學生溝通不良，學生誤會下車後要往前走才出現該畫面。（圖/國道警方提供）
司機隨後接到遊覽車公司指導重新將水箱降溫啟動，才緊急往前開車及叫學生上車，並載運至國1南崁交流道後，由另一輛遊覽車接駁學生返家， 校方表示「學生都有安全到家」。國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，依高速公路及快速公路交通管制規則第22條規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客。

國道警方強調，駕駛上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，並退到安全處，可利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

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