11:46韓國瑜宣布散會！國會調查權二讀通過 法人拒絕最高罰10萬
立法院今（21）日續審國會改革法案，藍白聯手將院會延會至0時，民進黨團則透過表決戰術力阻法案通過，今日仍無法完成三讀程序，在11時46分之際，立法院長韓國瑜表示，若處理後續法案將超過12時，本次會議將進行到此，下個會議繼續進行二讀，最後向所有立委表示，「各位委員辛苦一天了！祝福大家晚安。」
記者陳威叡／台北報導
歷經517國會上演史上最慘烈肢體衝突，立法院今日續審國會改革法案，截至今日為止，目前二讀法案包括總統國情報告常態化並應即時回答；質詢答復部分不得反質詢，且被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料或有其他藐視國會行為，違者最高可處20萬元罰鍰。
另二讀包括人事同意權，將以記名投票表決，審查期間不得少於1個月，且應舉行公聽會，被提名人違反規定者最高可處20萬元。調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處10萬元罰鍰。
在11時46分之際，立法院長韓國瑜表示，若處理後續法案將超過12時，本次會議將進行到此，下個會議繼續進行二讀，最後向所有立委表示，「各位委員辛苦一天了！祝福大家晚安。」