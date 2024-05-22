看完賴清德520演說嚇壞？學者直指「這關鍵」：出乎意料

11:46韓國瑜宣布散會！國會調查權二讀通過　法人拒絕最高罰10萬

▲國會改革法案部分條文二讀，韓國瑜在11時46分宣布散會。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.21）
▲國會改革法案部分條文二讀，韓國瑜在11時46分宣布散會。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.21）

記者陳威叡／台北報導

立法院今（21）日續審國會改革法案，藍白聯手將院會延會至0時，民進黨團則透過表決戰術力阻法案通過，今日仍無法完成三讀程序，在11時46分之際，立法院長韓國瑜表示，若處理後續法案將超過12時，本次會議將進行到此，下個會議繼續進行二讀，最後向所有立委表示，「各位委員辛苦一天了！祝福大家晚安。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲群眾抗議藍白聯手通過國會改革法案，聚集青島東路甚至外溢中山南路、濟南路。（圖／記者陳明中攝，2024.05.21）
▲群眾抗議藍白聯手通過國會改革法案，聚集青島東路甚至外溢中山南路、濟南路。（圖／記者陳明中攝，2024.05.21）
歷經517國會上演史上最慘烈肢體衝突，立法院今日續審國會改革法案，截至今日為止，目前二讀法案包括總統國情報告常態化並應即時回答；質詢答復部分不得反質詢，且被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料或有其他藐視國會行為，違者最高可處20萬元罰鍰。

另二讀包括人事同意權，將以記名投票表決，審查期間不得少於1個月，且應舉行公聽會，被提名人違反規定者最高可處20萬元。調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處10萬元罰鍰。

在11時46分之際，立法院長韓國瑜表示，若處理後續法案將超過12時，本次會議將進行到此，下個會議繼續進行二讀，最後向所有立委表示，「各位委員辛苦一天了！祝福大家晚安。」

抗議黑箱國會空拍畫面曝！現場1.8萬人　擠爆青島東外溢至中山南

環島高鐵、花東快預算2兆！韓飯一張圖秒懂　可買四大娛樂公司

黃國昌丕變？媒體人分析5年前這事　「30年沒看過這種政客」

現場喊破3萬人！抗議群眾包圍立法院　空拍圖曝光超震撼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞