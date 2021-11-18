地表最強SUV二輪車　生活達人用4MICA打造跨界旅程

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三陽工業所推出的多功能新車款「4MICA」，名字以義大利文的Formica（螞蟻）為靈感，就是為了台灣複雜的用車文化為出發點而設計。而知名釣魚釣蝦達人「鵝大人」時常在台灣本島、離島分享釣各種大小魚的新奇體驗，吸引不少粉絲、同好關注，這次他竟破天荒首次騎著「4MICA」來場與眾不同的野釣樂趣。
鵝大人分享，這次在 4MICA一共裝載了50公升收納箱，包括釣具、野餐、攝影等所有器材。他進一步透露，這麼能載的原因就是利用後方的載物平台，抽拉式空間擴充的功能，操作時完全不需要工具，展開時最大面積可增加1.6倍空間，一次就能把一箱的器材上後座。他更讚譽為「SYM地表最強SUV二輪車，不再讓承載問題掃了出遊裝B的興致。」。
「Campfire 營火部落」達哥： 沒想到4MICA 能裝滿整套露營裝備
想要來場深度的大自然體驗，比如說「露營」，其實除了開車，兩輪風依舊使命必達。愛開著車到各處秘境分享大自然之美的「Campfire 營火部落」達哥便親自見證：「本來以為一個防水包放後面，一個放腳踏板就滿了，沒想到讓我裝滿整套豪華機車露營的裝備。」
這次的戶外體驗，達哥騎「4MICA」總共載了60L防水收納包，20CAN 保冰箱，12L 防水壓縮袋 兩個，7L防水壓縮袋一個，營火部落雙人帳篷，一個硬殼釣竿袋，一個泡棉睡墊，一個軍幕，兩個登山杖，還包含食物，料理器材，鍋具，睡袋，睡墊，露營燈，冬季衣物，刀、斧等生火設備，急難求生設備，攝影器材等。
為何這麼能塞？達哥透露「4MICA」後座椅墊可以立起來變腰靠，讓後座變成一個平整的置物空間，還可以延伸加長。後方兩側還可選配置物框架，方便綑綁裝備，前方兩側到底部都有改裝鐵框架，可以依照類似登山單車的方式，固定裝備，車頭還有一個改光小收納板，用來放置需要第一個搭設的帳篷。 彷彿變形金剛般多變巧用，莫怪乎能完美應付重度露營者達哥的需求。
YouTuber最佳神隊員 4MICA滿足更多可能性
如今斜槓生活當道，像是YouTuber、外送員身上難免會有許多大大小小的東西。 對此影像創作者「SALU」便指出：「出外拍攝一定都是需要帶著大大小小的攝影器材，像是相機、三腳架、燈光、空拍機、早餐之類，但如果是要登山或是露營那就更多裝備，常常必須要開車才能載下所有東西，但每次又覺得開車好麻煩。」
這次！「SALU」便挑戰騎4MICA讓團隊上山下海，游刃有餘。其中讓他們最有感的，就是全車高達12個隱藏鎖點，設置在車殼、飾蓋、扶手等位置，從頭到尾的設計充滿細節，各式各樣的多功能乘載空間，可以依個人需求擴充各項機能，又不破壞時尚的外觀，不管是攝影器材、釣魚、露營、購物、衝浪、外送箱等都能輕鬆搞定。
過去，機車或許只是輕裝用的代步工具，但4MICA來襲，帶來了高荷重的使用定位， 因應台灣複雜的地形及路面狀況，超強置物空間與時尚外型，已經能滿足生活中的各種不同需求。
除了性能吸睛，車色也有醒目的視覺感受，包含香橙薄荷、莓果泡泡、雲朵奶霜、濃黑可可等四種配色。不管是工作剛需，或是享受人生，4MICA都能乘載各式各樣的生活與夢想，成就你的大小事。