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KKBOX、Spotify成為獨立、嘻哈音樂幕後推手

▲在獨立、嘻哈音樂發展快速下，串流平台結合時事議題創造歌單特性，有助於金曲獎後為歌手有效提升歌曲串流量。（圖／資料照片）
▲在獨立、嘻哈音樂發展快速下，串流平台結合時事議題創造歌單特性，有助於金曲獎後為歌手有效提升歌曲串流量。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-19 11:30:00

在獨立、嘻哈音樂發展快速下，串流平台結合時事議題創造歌單特性，有助於金曲獎後為歌手有效提升歌曲串流量，如ØZI《ØZI: The Album》及Leo王《無病呻吟有情抒情》專輯歌曲，在獲獎後串流平台的閱聽數快速上升。金曲獎不僅讓嘻哈歌曲在熱門歌單中的占比逐漸攀升，也進一步帶動網路搜尋量，使得網路嘻哈音樂近2年來從10萬的聲量提升到近25萬，成長約2.5倍。

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透過網路大數據看2018-2020年台灣市占率前二大音樂串流平台KKBOX 及 SPOTIFY前10大熱門歌單變化。在歌曲發行形式上，單曲發行取代專輯、EP成為主流。熱門曲風以流行音樂佔約6成，其餘4成包含嘻哈音樂、原聲帶音樂、獨立音樂以及R&B音樂等。而曲風佔比變化，由嘻哈音樂、獨立音樂成長最多，並嘻哈音樂奪冠。從2018年佔熱門歌單9%，到2019年已達11%，2020年更創下歷史新高達17%，有翻倍成長趨勢。

隨著嘻哈音樂邁向主流趨勢，也造就流行音樂歌手紛紛與嘻哈歌手合作創造新的聲量與話題，藉此擴散聽眾粉絲圈。如流行音樂歌手閻奕格與嘻哈歌手高爾宣合作歌曲《Right, Now!》發布後，對閻奕格在閱聽量上有明顯的成長，且成長延續近20天。再看流行音樂歌手陳芳語與嘻哈歌手瘦子E.SO合作歌曲《郵票》發布後，串流音樂平台閱聽量，同樣對陳芳語的聽眾量上帶來成長，而在兩位嘻哈歌手高爾宣、瘦子E.SO本身的閱聽量則沒有明顯起伏。

唱片公司新樂園表示，近年來因嘻哈音樂類型節目，帶動整體音樂市場曲風的多元與轉變，也因為數位時代下民眾的閱聽習慣改變，如通勤、居家生活都以KKBOX、Spotify等音樂串流APP來聆聽自己收藏音樂，或是被推播串流音樂平台推薦歌單或音樂排行榜，與過往大不相同，因此音樂串流平台的歌單文化也逐步產生驚人的影響力。

音樂串流平台的歌單影響力不容小覷，取得歌單入場券成為現代流行音樂歌手重要關鍵。而網路世代中，成為音樂人的門檻降低、歌單文化的興盛皆讓音樂競爭環境更加激烈，歌單的呈現也不再是以單一歌手的專輯播放形式，將歌手對應至曲風變化上，如同獨立音樂和嘻哈類型音樂就是以鮮明、獨樹一格的音樂調性，逐漸在音樂市場佔有一席之地。

透過網路大數據可以發現，越來越多音樂人逐漸向嘻哈音樂靠攏，以獲得更多的流量與曝光機會。音樂人應該善加利用串流平台的歌單特性，讓作品持續擴散，便能掌握在網路世代的取得閱聽流量的核心關鍵。

（本篇觀測數據為潮網科技透過網路大數據及KKBOX、SPOTIFY音樂串流平台統計資料之結果。）

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