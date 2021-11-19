KKBOX、Spotify成為獨立、嘻哈音樂幕後推手

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隨著嘻哈音樂邁向主流趨勢，也造就流行音樂歌手紛紛與嘻哈歌手合作創造新的聲量與話題，藉此擴散聽眾粉絲圈。如流行音樂歌手閻奕格與嘻哈歌手高爾宣合作歌曲《Right, Now!》發布後，對閻奕格在閱聽量上有明顯的成長，且成長延續近20天。再看流行音樂歌手陳芳語與嘻哈歌手瘦子E.SO合作歌曲《郵票》發布後，串流音樂平台閱聽量，同樣對陳芳語的聽眾量上帶來成長，而在兩位嘻哈歌手高爾宣、瘦子E.SO本身的閱聽量則沒有明顯起伏。
唱片公司新樂園表示，近年來因嘻哈音樂類型節目，帶動整體音樂市場曲風的多元與轉變，也因為數位時代下民眾的閱聽習慣改變，如通勤、居家生活都以KKBOX、Spotify等音樂串流APP來聆聽自己收藏音樂，或是被推播串流音樂平台推薦歌單或音樂排行榜，與過往大不相同，因此音樂串流平台的歌單文化也逐步產生驚人的影響力。
音樂串流平台的歌單影響力不容小覷，取得歌單入場券成為現代流行音樂歌手重要關鍵。而網路世代中，成為音樂人的門檻降低、歌單文化的興盛皆讓音樂競爭環境更加激烈，歌單的呈現也不再是以單一歌手的專輯播放形式，將歌手對應至曲風變化上，如同獨立音樂和嘻哈類型音樂就是以鮮明、獨樹一格的音樂調性，逐漸在音樂市場佔有一席之地。
透過網路大數據可以發現，越來越多音樂人逐漸向嘻哈音樂靠攏，以獲得更多的流量與曝光機會。音樂人應該善加利用串流平台的歌單特性，讓作品持續擴散，便能掌握在網路世代的取得閱聽流量的核心關鍵。
（本篇觀測數據為潮網科技透過網路大數據及KKBOX、SPOTIFY音樂串流平台統計資料之結果。）