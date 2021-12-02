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人體生長因子應用廣　醫：促進術後修復關鍵

▲如今科技的進步，血小板的應用也來到新的紀元，血小板內生長因子種類繁多，也是促進人體細胞生長與修復的關鍵。（圖／資料照片）
▲如今科技的進步，血小板的應用也來到新的紀元，血小板內生長因子種類繁多，也是促進人體細胞生長與修復的關鍵。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-12-02 11:00:00

您是否曾經因為運動或是工作性質，造成肌肉筋骨上的傷害，一痛就是痛好幾個禮拜？或是大如髖關節置換，細如凹陷痘治療的術後復原，在恢復期漫長的等待，都希望縮短修復需要的時程？如今科技的進步，血小板的應用也來到新的紀元，黃承翔醫師表示一般人對於血小板的印象，通常還普遍停留在國中生物課裡提到幫助血液凝結、止血的角色，對於其再生功能責任之甚少。然而血小板內生長因子種類繁多，也是促進人體細胞生長與修復的關鍵，目前已被廣泛運用於各項醫學領域中！

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關於生長因子，一般民眾過去也許比較常聽到EGF，主要刺激表皮細胞增生與分化，因此被應用在非常多的保養品中。然而血小板中的生長因子不只有它，還包含了如PDGF、TGF-β、IGF等，而PLT生長因子凍晶中具代表性的活性成分是PDGF-BB，PLT生長因子凍晶是以新型態血小板精煉技術，從高濃度血小板血漿 (PRP) 中萃取小於1%之最有效成分，再交由專業醫師制定療程搭配輔助。

而在醫學美容領域裡，PLT生長因子凍晶可搭配使用，因血小板具有凝血的功能，能較快速止血，微小傷口能幫助血小板滲透進體內，透過血小板中的生長因子達到縮短修復期、讓術後效果更有感。黃承翔醫師說明：「民眾可在接受雷射療程如皮秒雷射、飛梭雷射後，趁臉上有許多微細傷口時使用PLT，利用血小板特性幫助修復肌膚，至於接受電波或音波的客人也可在術後二至四週使用PLT，讓術後效果更有感，若在使用PLT過程中有感到輕微不適，使用冰鎮、濕敷、及抗菌藥膏來緩解即可，民眾無須擔憂。」


▲黃承翔醫師表示在醫學美容領域裡，PLT生長因子凍晶可搭配使用，利用血小板特性幫助修復肌膚。（圖／資料照片）
▲黃承翔醫師表示在醫學美容領域裡，PLT生長因子凍晶可搭配使用，利用血小板特性幫助修復肌膚。（圖／資料照片）
關於PLT生長因子凍晶技術，黃醫師接著說明是先由專業人員進行採血，並將血液進行離心分層，取出高濃度血小板血漿，製成結晶狀的血小板後，進行真空封瓶及放射線滅菌，再進行生長因子濃度測定、匯出生長因子濃度報告，以作為定量使用依據。PLT包含的PDGF(生長因子)是市場上傳統PRP的7.5倍，另外PLT也突破舊有PRP治療限制，只需一次抽血即可作多次使用，且可於室溫下存放3年。

▲PLT只需一次抽血即可作多次使用，且可於室溫下存放3年。（圖／資料照片）
▲PLT只需一次抽血即可作多次使用，且可於室溫下存放3年。（圖／資料照片）
PLT是由自體血液濃縮萃取而來，不含任何化學成分或外來物質，所以使用在自己的身體不會有排斥的問題，且定劑定量的PLT經滅菌處理使用上比起傳統PRP，更安全且可靈活運用，適合絕大多數人使用。不過黃承翔醫師建議若有血小板相關疾病、慢性疾病、身體狀況不佳、急性感染症，建議暫緩使用，其他如血液疾病者、服用抗凝血劑、懷孕、或合併其他重大疾病者等，則應先諮詢專業醫師。



關於PLT生長因子凍晶:　https://bit.ly/3mC0Pkc

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