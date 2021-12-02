人體生長因子應用廣　醫：促進術後修復關鍵

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而在醫學美容領域裡，PLT生長因子凍晶可搭配使用，因血小板具有凝血的功能，能較快速止血，微小傷口能幫助血小板滲透進體內，透過血小板中的生長因子達到縮短修復期、讓術後效果更有感。黃承翔醫師說明：「民眾可在接受雷射療程如皮秒雷射、飛梭雷射後，趁臉上有許多微細傷口時使用PLT，利用血小板特性幫助修復肌膚，至於接受電波或音波的客人也可在術後二至四週使用PLT，讓術後效果更有感，若在使用PLT過程中有感到輕微不適，使用冰鎮、濕敷、及抗菌藥膏來緩解即可，民眾無須擔憂。」
關於PLT生長因子凍晶技術，黃醫師接著說明是先由專業人員進行採血，並將血液進行離心分層，取出高濃度血小板血漿，製成結晶狀的血小板後，進行真空封瓶及放射線滅菌，再進行生長因子濃度測定、匯出生長因子濃度報告，以作為定量使用依據。PLT包含的PDGF(生長因子)是市場上傳統PRP的7.5倍，另外PLT也突破舊有PRP治療限制，只需一次抽血即可作多次使用，且可於室溫下存放3年。
PLT是由自體血液濃縮萃取而來，不含任何化學成分或外來物質，所以使用在自己的身體不會有排斥的問題，且定劑定量的PLT經滅菌處理使用上比起傳統PRP，更安全且可靈活運用，適合絕大多數人使用。不過黃承翔醫師建議若有血小板相關疾病、慢性疾病、身體狀況不佳、急性感染症，建議暫緩使用，其他如血液疾病者、服用抗凝血劑、懷孕、或合併其他重大疾病者等，則應先諮詢專業醫師。
關於PLT生長因子凍晶: https://bit.ly/3mC0Pkc