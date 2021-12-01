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賣股票原是求續命？馬斯克爆SpaceX恐面臨破產危機

▲世界首富馬斯克（Elon Musk）傳出破產風險，原因是創辦的SpaceX開發的火箭「星艦」（Starship）猛禽引擎難產。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界首富馬斯克（Elon Musk）傳出破產風險，原因是創辦的SpaceX開發的火箭「星艦」（Starship）猛禽引擎難產。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-01 09:50:50

伊隆馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）所開發的新一代火箭「星艦」（Starship），日前被美國太空總署（NASA）選為重返月球的載具，並將在12月進行一系列測試，有望明年1月發射。然而卻有媒體爆料，星艦猛禽（Raptor）火箭引擎生產陷入生產危機，SpaceX恐怕得面臨真正的破產風險。

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根據太空新聞媒體《Space Explored》報導，SpaceX目前正為「人類重返月球計畫」（Artemis Program）於德州努力研發新一代火箭，然而在人類真正踏上太空遨遊前，馬斯克向SpaceX員工們寄了一封電子郵件，當中他提到「星艦」的全流量分級燃燒甲烷引擎陷入生產危機，而且不幸的是，「猛禽生產危機，看起來比幾週前看起來嚴重得多」。

馬斯克在信中透露，「當我們研究前高階主管離職後產生的問題時，這些問題不幸地比原先所回報更嚴重，這一點沒有辦法粉飾」，他更強調原本自己將迎來長久沒有過的周末休息，但因為猛禽生產線的問題他將重回崗位上，最後也感嘆表示「如果明年我們無法實現至少每2週1次的起飛頻率，我們將面臨真正的破產風險」。

▲SpaceX11日將4名太空人送上國際太空站。（圖／美聯社／達志影像）
▲SpaceX上個月才將4名太空人送上國際太空站，卻因為新型火箭的引擎生產困難而陷入財務危機。（圖／美聯社／達志影像）


報導提到，符合馬斯克信中提到的離職高階主管人選中，最有可能指的是SpaceX推進系統前高級副總裁赫爾茲利（Will Heltsley），有媒體分析他正是因為猛禽的生產缺乏進展而離職。另外，SpaceX任務與發射部門的前副總裁Lee Rosen和資深總監Rick Lim也已屬於離職的高階主管。

不過日前馬斯克才大動作從拋售特斯拉股票中，並從中挪出好些資金，當時不少外媒稱他是為了避免「富人稅」才進行這項資產配置，但《Space Explored》報導中推測，雖然的確某部分資金是預先安排好的，但這些資金可能多半是為了替SpaceX續命，用來解決公司內部未來將面臨的財務困難可能。

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