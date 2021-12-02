COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台語電影前世今生《疑案剪接師》譜寫成詩句

▲《疑案剪接師》作者高普跨足影視行業後有感而發，從一部老舊台語片開始，以剪接師之手道出今昔電影環境的時代變遷。（圖／資料照片）
▲《疑案剪接師》作者高普跨足影視行業後有感而發，從一部老舊台語片開始，以剪接師之手道出今昔電影環境的時代變遷。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-12-02 17:00:00

提到台灣電影史，許多人心中都會浮現出當年中央電影廠的愛國政宣抗戰片，要不就是健康寫實的養鴨人家，又或是武俠功夫等類型片，直到世紀末新浪潮世代退去之後，這種記憶才逐漸淡去。然而提及台灣電影的另一分支「台語電影片」，真有印象的人可能就更少了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《疑案剪接師》恰是作者高普這幾年接觸影視行業後所觸發的想像。以一部台語懸疑片為引，藉由一名剪接師之手，娓娓帶出島內今昔電影環境的流變。故事主角是一名落魄的剪接師，意外接手一部老台語片的剪修工作，片中隱諱的劇情，與多年前台灣一起離奇空難有 關，牽扯出幾名角色在當年戒嚴時期所受的傷痛，至今仍遺留創口在他們心裡。除此之外， 剪接師及其伙伴在故事中的遭遇，也點出這個行業在外人看起來光鮮的外表下，另有些不為人知的甘苦。

故事中涉及大量台語片的歷史，以及電影製作的知識，許多剪輯的細節、國影中心片庫的工作流程，作者都親自請教過懂行的友人，值得讀者細細品味，慢慢推敲。

作者高普早年是一名電腦工程師，轉職後的大部份時光，都在從事小說創作，曾拿過溫世仁武俠小說獎，以及兩岸文學 PK 大賽等獎項。近年跨足影視劇行業，劇本《阿榮》曾得過文化部優良電影劇本獎，並由公視出資拍成電影《媽，我阿榮啦！》，於 2020 年上映。作者對這類揉混著眾多知識的作品類型，有獨特的偏好，對同屬於創作領域的其他行業，更有著想一探究竟的願望。如今台灣的創作環境，雖然已是空前自由，但其中多數人的待遇仍舊稱不上好，仍有許多可以改善的空間。

高普認為，好像無論哪個時代，都有其自身必須面對的困難，無論是政治上的或是經濟上的。這部作品除了講述一樁懸疑的故事以外，也有一部份意圖，是想向諸多文創業的工作者致敬，譜寫出一篇小小的詩句。

原文授權轉載自「鏡文學」文/高普



《疑案剪接師》於鏡文學官網刊登，閱讀這邊請>>> https://bit.ly/3wPoTn7

beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登陸，立即體驗>>> https://lihi1.com/Jqe9h

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
49.25%50.75%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀