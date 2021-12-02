台語電影前世今生《疑案剪接師》譜寫成詩句

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故事中涉及大量台語片的歷史，以及電影製作的知識，許多剪輯的細節、國影中心片庫的工作流程，作者都親自請教過懂行的友人，值得讀者細細品味，慢慢推敲。
作者高普早年是一名電腦工程師，轉職後的大部份時光，都在從事小說創作，曾拿過溫世仁武俠小說獎，以及兩岸文學 PK 大賽等獎項。近年跨足影視劇行業，劇本《阿榮》曾得過文化部優良電影劇本獎，並由公視出資拍成電影《媽，我阿榮啦！》，於 2020 年上映。作者對這類揉混著眾多知識的作品類型，有獨特的偏好，對同屬於創作領域的其他行業，更有著想一探究竟的願望。如今台灣的創作環境，雖然已是空前自由，但其中多數人的待遇仍舊稱不上好，仍有許多可以改善的空間。
高普認為，好像無論哪個時代，都有其自身必須面對的困難，無論是政治上的或是經濟上的。這部作品除了講述一樁懸疑的故事以外，也有一部份意圖，是想向諸多文創業的工作者致敬，譜寫出一篇小小的詩句。
原文授權轉載自「鏡文學」文/高普
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