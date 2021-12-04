秋冬防疫大作戰　醫師：這兩種「疫苗」不可少

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流感與感冒不同，其致病原為流感病毒，可經由飛沫或接觸傳染，常見症狀包括：發燒、咳嗽、頭痛、肌肉酸痛、流鼻水、喉嚨痛等，嚴重時可能引起肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，甚至死亡。
高風險族群包括65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全者、具有慢性疾病者、肥胖者(BMI≧30)等。也因此醫師呼籲民眾，接種流感疫苗是防治流感最有效的方法，可減少因感染併發重症而住院或死亡的風險。
其中針對民眾常見的疑惑，像是「流感疫苗需要每年都要接種？」醫師表示，每年流行的流感病毒株不同，流感疫苗的組成也會有差異，且接種流感疫苗約6個月後，保護效果可能逐漸下降，因此建議每年均需接種1次。「流感疫苗需接種幾劑？」成人及兒童每年只需接種1劑，未滿9歲且先前未曾接種的兒童，應間隔至少4週後再接種第2劑。
至於流感疫苗接種「前」，應注意事項：1.已知對疫苗成份有過敏者，不適合接種。2.過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不適合接種。3.六個月以下嬰兒，不適合接種 (因無使用效益及安全性資料)。4.發燒或有急性中重度疾病者，應待狀況穩定後再接種。5.已知對「蛋」的蛋白質有嚴重過敏者，可由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。
流感疫苗接種「後」，應注意事項：1.為了可即時處理發生率極低的立即型過敏反應，接種疫苗後，應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘。2.有服用抗血小板或抗凝血藥物(如：Aspirin、Clopidogrel、Warfarin等)，或是凝血功能有異常的人，施打疫苗後需於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。3.若接種48小時後仍有持續發燒、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，應儘速就醫。
肺炎鏈球菌疫苗
肺炎鏈球菌為常見的細菌，其表面的莢膜多醣與致病力有關，約有90幾種血清型，此種病菌常潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，免疫力降低時可侵入呼吸道或血液中，引起嚴重的肺炎(如膿胸、肺部壞死等)、菌血症、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染與併發症，甚至導致死亡。
侵襲性肺炎鏈球菌感染症國內主要常發生在5歲以下幼兒和65歲以上長者。其他高危險族群包括：脾臟功能缺損或脾臟切除、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入者、慢性疾病者、酒癮者、菸癮者等、腦脊髓液滲漏者、接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者或器官移植者。
至於民眾「何時需接種肺炎鏈球菌疫苗？」醫師表示，國內目前針對嬰幼兒，提供公費接種13價肺炎鏈球菌疫苗，建議接種時程為：出生滿2個月、4個月、12-15個月。而對於75歲以上未曾接種長者，中央提供公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗1劑，台北市另提供65歲以上設籍長者，免費接種1劑。其他65歲以上長者及前述高危險族群，則建議自費接種。
肺炎鏈球菌疫苗接種「前」，應注意事項：1.先前接種疫苗或對該類疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者，不適合接種。2.發燒或有急性中重度疾病者，宜待狀況穩定後再接種。3.出生未滿6週，不適合接種PCV13。4.兩歲以下嬰幼兒，不適合接種PPV23。
肺炎鏈球菌疫苗接種「後」，應注意事項：1.接種後應於接種單位觀察至少30分鐘。2.接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。
也因此，流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗雖然無法預防新冠肺炎，但可降低感染流感病毒或肺炎鏈球菌而引起重症的風險，因此醫師建議疫情期間，除COVID-19疫苗外，仍應接種這兩種疫苗，以加強防護。此外，接種疫苗同時，各種防疫措施也不可少，請戴好口罩，勤洗手，才能維護身體健康。