三高抽菸愛吃重口味！ 年輕人也會心臟衰竭？ 「累、喘、腫」同時發作最危險？

心臟衰竭的發病原因？ 「累喘腫」同時發生要警覺
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡適吉醫師表示，造成心臟衰竭最大宗原因是心血管慢性阻塞，而高血壓、糖尿病、膽固醇等「三高」也是危險因子。另外部份與基因相關，家族中有40歲前發生心臟病猝死史者應格外注意。近年國人飲食習慣改變，上班族攝取過多高油、高鹹外食，也增加年輕族群三高和發生心肌梗塞、心臟衰竭的風險，統計發現，55歲以下族群，竟有4%機率得到心臟衰竭。
新光醫院心臟內科洪惠風醫師指出，心臟衰竭最常見引起的症狀為「喘、腫、累」，包括呼吸困難、雙腳水腫、容易無力疲累。不過，心臟衰竭會有喘症狀，喘未必就是心臟衰竭，肺功能不佳、貧血、肥胖、肌無力都可能造成呼吸急喘。提醒民眾，當發生「喘」又合併「腫」、「累」同時出現，就要特別注意是否為心臟衰竭警訊。
心臟衰竭分級與診斷方式？ 年輕人耐受性易延誤治療
蔡適吉醫師指出，心臟衰竭可分為1-4級。第1級：症狀幾乎無法察覺，身體活動不受限制。第2級：輕度活動症狀變明顯，但休息後可恢復。第3級：稍微活動就喘，日常活動受限制但休息可恢復。第4級：日常活動嚴重受限，躺著會喘，坐著也不舒服。當病情進展到第3、4時，病人多已嚴重不適至急診或須住院治療。
心臟衰竭初期症狀不易分辨，診斷方式包括血液檢查、追蹤病史、身體檢查、心臟掃描等，蔡適吉醫師指出，最重要的檢查方法為心臟超音波，測試病人心臟的「收縮分率」，收縮分率分數愈低，表示心臟功能相對不良，死亡率高。一般以高於50為正常值，小於40時表示心臟功能已受損。
蔡適吉醫師提醒，年輕族群的心臟衰竭症狀其實年長族群相同，但因為體力較好，容易忽略身體症狀，年長病人收縮分率降至40-50已非常不適，年輕族群因身體耐受性好，可能惡化到20-30，才會有明顯症狀而就醫，這時往往心臟衰竭已經相當嚴重，加上三高、抽菸等危險因子，導致近年心臟衰竭的年輕比例有上升現象。
心臟衰竭的治療方式？ 「戴圍巾」保暖護心更要打疫苗
蔡適吉醫師指出，心臟衰竭的治療包括藥物治療與非藥物治療，當藥物治療不佳則須介入心臟節律器裝置。心臟衰竭過去只有2種藥物可用，現今已發展出4種藥物，隨著治療進步，病人死亡率、住院率皆也大幅下降。病人只要做好生活、飲食調整，定期回診並規律服藥，可以穩定控制病情，回到正常生活。
蔡適吉醫師提醒，心臟衰竭病人應適當運動，進行心臟復健訓練，可多走路、快走、騎自行車。飲食上避免暴飲暴食，注意每日鹽份控制在5公克內，飲水控制在2000毫升以下。戒菸、戒酒尤為重要。
醫師呼籲，心血管疾病患者與高危險群，在冬天務必注意保暖，天冷時應繫圍巾保護頸部溫度。並諮詢主治醫師，接種新冠疫苗與流感疫苗，避免心臟衰竭惡化。
▲蔡適吉醫師認為，心臟衰竭病人應適當運動、並定期進行心臟復健訓練，且在生活、飲食上做調整，定期回診並規律服藥，可以穩定控制病情，回到正常生活。
延伸閱讀
胃腸消化道檢查三大紅字 脂肪肝、胃食道逆流、大腸息肉
誰能優先打到第三劑？ 莊人祥揭全台「26.3萬人」有資格