特企／國產優質雜糧玩轉新高度　逆勢而上！

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單一雜糧作物要提升市場能見度，僅憑己力難以達成目標。結合眾多台灣小農之力，相互推廣成就，方能擴大整體產業的效益。保證責任嘉義縣東石雜糧生產合作社依靠社群宣傳力量，與專業農電商平台合作。透過網路，消費者可以看到國產雜糧在地化的故事、產品特色與銷售方式，讓喜愛食用花生的民眾可以隨時選購，並確保所購入的花生是100%MIT五穀雜糧。
新冠疫情爆發以來，網路購物逆勢暴量成長迄今演變成消費主流趨勢。東石雜糧生產合作社也將商品上架眾多國內知名電商，吸引消費者在線上通路選購產品。在深陷疫情陰霾時，達成減少非必要接觸且增進農人收入的雙重目標。在虛實整合的推動外，此次更跨界開展國產雜糧「香氛」系列產品，近年國內吹養生風，選用天然植物油為主要食用油，也越來越多投入食用油市場，當油品超過保存期限，面臨著棘手的廢油品處理問題。「香膏」售價親民、香氣持久且製程上不複雜，穩定天然。思考創造雜糧新價值時，決定以香膏為載體，揉合東石在地的花生油、苦茶油、麻油元素為新品打入市場。經過數個月研發於近日問世，深受歡迎。帶著食物天然香氣，輕輕擦上卻可讓使用者迷人一整天的產品，可說是今年冬季火熱伴手禮。透過此方式，不僅提升了雜糧油品的終端產品價值，也解決了食用油生產過剩的問題。
國產雜糧的普及化在未來仍需戮力向前，爭取消費者的認同，讓「雜糧國家隊」在競爭激烈的雜糧產品及加工品紅海市場中，以高品質取得市場成績，並在此基礎下，吸引青年返鄉從事農六級產業，方能逐步提升國人糧食自給率。