台中定位國際都市　議員問盧秀燕做了什麼？

台中市民要畫大餅的市長還是會做大餅的市長？市議員張耀中、謝志忠、張玉嬿質詢指出，市長盧秀燕曾誇下海口說台中要定位東京、紐約等級的國際都市，三年來做了什麼？和國際又拉近了多少？一個國際又進步城市的基礎認知，無非就是就是交通、環保、宜居、人本、治安等面向。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張耀中舉例，清泉崗機場門戶計畫， 107 年市府都委會已將計畫送至內政部，隔年市府輪替後悄悄撤案，至今還是規劃中，交通部民航局的台中機場航廈擴建工程即將在 111 年完工，台中市府能進行的都市計畫都原地踏步，如何迎接來年國門開放的商務及觀光人士。

張耀中表示，台中捷運規劃， 107 年 10 月行政院國發會已核定藍線可行性研究，交通局在今年送綜合規劃階段逕為變更路線，使藍線開工日遙遙無期，恣意讓通車綠線搭乘人數拉不起來，中捷公司的虧損就沒有止血的一天。

另外，空污部分，市府號稱空品不良累計天數減至廿餘天治理有成，其實是中國官方打老虎讓大型工廠減量減排，較少境外汙染源飄散至台灣，才讓空品不良天數統計減少。

張耀中認為，市府常自詡是宜居城市，但是從統計數字上可以發現人均享有的綠地面積下降，從每萬人擁有 10 公頃下降到 9.49 公頃，污水下水道接管雖持續施作，但普及度遠不及雙北。

張耀中指出，人本的基礎關鍵設施就是人行道，近日已有數起市民在人行道踢磚跌倒，導致骨裂及鼻樑重傷等意外事故，而行人常和汽機車爭道，同時讓推著嬰兒車的父母無路可去，台中市到底哪裡可以稱得上以人為本，適合宜居？

張耀中說，市府承諾會做的通通延宕，從試辦延後上學，到美學三法、危老重建無一不拖，令人不禁質疑到底這塊大餅要畫多久？

張耀中說，台中縣市合併以來，從胡志強到盧秀燕，都說要和國際城市看齊，先是追上香港、新加坡後有盧市長的東京紐約說，但合併十年過去了，市民對於畫大餅喊口號的市長已無感，在意的是做好的餅在哪。

都發局表示，台中機場自 93 年遷移至清泉崗機場客貨量逐年成長，已為中臺灣最重要空港，服務中部地區 7 縣市超過 600 萬人口，因應周邊地區新興產業群聚效應及成長趨勢，因為 107 年 8 月行政院核定「臺中機場 2035 年整體發展計畫」，有必要以「機場園區」概念勾勒機場與周邊區域發展願景及規劃設計構想，以建構國際級「機場城市」門戶意象。