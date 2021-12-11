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奇美醫學中心護理部安寧居家護理師林慈穎指出，在研習會後機構端表達推動機構安寧的困境有：不知住民何時進入安寧療護服務？住民臨終階段病情變化大、機構照顧人力與能力、設備不足、需有暫放遺體專屬空間、開立死亡證明等困擾；需要與有安寧療護團隊的醫院合作當後援，提供末期照護教育訓練，住民臨終照護的諮詢與轉介等支援。
即時提供支援 提升末期照顧品質
因此，奇美醫學中心安寧療護團隊依據文獻與臨床實務經驗，發展「機構住民安寧需求篩檢表」，再與機構端建立住民安寧照護需求篩檢與轉介模式，而為提升機構人員安寧照護品質及住民機構就地善終之可行性，也提供一位安寧緩和護理學會認證之「安寧緩和護理臨床教師」，亦為該機構專責駐點安寧居家護理師，應用床邊帶教的方式，每週給予機構護理人員與外籍照服員半天至一天的末期照護與舒適照護技能指導。
另外，配合機構的環境、資源與設備，提供機構末期照護作業規範、影音教學與多媒體衛教資源，並與機構透過LINE群組，提供即時支援，不僅提升住民末期照護品質，同時也賦予機構人員在工作中的價值與成就感。
共創長輩、家屬、機構 三好安寧療護
林慈穎護理師分享，國人的平均壽命越來越長，但長壽不代表健康，在高齡、少子化的趨勢下，對長期照護機構的需求逐漸增加。對長輩而言，機構是他們晚年的「家」，如何讓住在機構的長輩走得有尊嚴，機構安寧緩和療護的推動是重要的元素。
資料來源：健康醫療網 奇美醫學中心攜手長照機構 創「三好」安寧療護助善終
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