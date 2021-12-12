峮峮為《飢餓》開金嗓　孫協志「這5年被逼出病」

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》發行5週年紀念單曲，主持人日前都已完成錄音，被問到演唱表現，孫協志、王仁甫及許孟哲都自認為狀態良好，許孟哲甚至笑說：「我今天可以說是金曲獎最佳男歌手。」身為錄音菜鳥的峮峮，難得開金嗓，她用 8 個字形容自己的歌聲：「意想不到、黃鶯出谷。」而豆花妹則用自己專輯名稱巧妙比喻：「我唱低音比較可愛，就是『迷人又危險』。」

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▲許孟哲自認歌聲不錯，卻被兩個女主持人吐槽。（圖／中視提供）

▲豆花妹蔡黃汝形容自己擅長低音，歌聲迷人又危險。（圖／中視提供）

被問到覺得誰最可能走音時，兩位女生竟不約而同指向許孟哲，因為他這次主要負責饒舌，這讓峮峮猜想：「我看歌詞時想說，孟哲哥是不是跟我同一掛，才會就被分配到Rap，畢竟我沒有聽到孟哲哥唱歌。」而豆花妹本就是56迷，她笑說：「畢竟我之前有聽5566的歌，很少聽到孟哲哥唱主Key。」許孟哲對此哭笑不得：「很簡單，那我這票絕對也是投給花花，絕對是她走音啊，她不只走音、破音，還會ㄆㄧㄚ音。」





而本週《飢餓》節目再推旅行團企劃「北海岸一日遊」，製作單位難得福利大放送，讓主持群到便利商店大血拚，早就識破安排的峮峮一口認定：「這一定是陰謀，我不相信。」孫協志笑說：「我們這5年來真的被逼出病，不論對我們好或不好，都覺得有問題。」消費由主謀買單，每個人都不手軟，購物籃裡從火鍋、烤雞、養身飲到造型果凍桶都有，尤其許孟哲更是一手拿要給丈母娘的保健禮盒，另一手則要給女兒的哆啦A夢，讓工作人員都看不下去：「沒有人在買禮盒的啦！」





▲洪都拉斯（左起）、楊奇煜、峮峮、許孟哲、孫尤安、張家瑋、孫協志、王仁甫、蔡黃汝錄製《飢餓遊戲》，沒想到購物花的是自己的酬勞。（圖／中視提供）

結果企劃曝光，原來旅費是從藝人的酬勞扣除，這讓王仁甫很不平衡：「為什麼要拿我們的錢來玩遊戲啦！」他氣得直說：「你們公司以後去電視台遞案子會很難喔！因為你們是第一個做節目靠拗藝人賺錢的。」許孟哲則提醒：「如果有人來宣傳他1350，他還要倒貼你3650。」連豆花妹都出聲抗議：「不錄了！不錄了！」精彩內容就在今（12）日晚間8點於中視播出，隔週六晚間8點於中天娛樂台播出。



