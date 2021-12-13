COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

一次看懂Omicron變種病毒！重症醫：不可輕忽。

一次看懂Omicron變種病毒！重症醫：不可輕忽。
一次看懂Omicron變種病毒！重症醫：不可輕忽。

每日健康-每日都做得到的健康

2021-12-13 18:30:45

每日健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日新冠病毒又傳變種消息，繼Delta變異株後，Omicron開始於世界各地散開，各國皆陸續傳出確診病例。台灣雖然國內疫情控制穩定，但不免也擔心這新的變種病毒將可能帶來的影響，對此胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師提出觀點。

Omicron和Delta有何差異？醫：「觸手」變多了！

黃軒醫師表示，以現有資訊來看，這次病毒變異前後兩者相比，最容易出現變異的Ｓ刺突蛋白Omicron增加至32處，相較僅有10處的Delta，約增加了三倍左右。可試想成抓住人體細胞的觸手從10個增加至32個，感染機會自然也會增加。

不過雖然觸手增加，病毒似乎也為了求生存，在「重症率」和「盛行率」之間做了取捨，這次變異看來大幅降低了宿主的死亡機率。黃軒醫師表示，從症狀來看，以往Delta的症狀主要以重症呈現，包括了嚴重疼痛、流鼻水、咽喉痛等，甚至是死亡；Omicron則據發現的南非醫師Dr Coetzee描述，案例症狀都相當輕微，只有疲倦、頭痛、喉嚨癢。因此目前各界專家普遍認為，新冠病毒正持續流感化。

Omicron孩童感染率提升？醫指可能關鍵！

面對Omicron在全球各地散開，不少人擔心是否也更容易出現氣溶膠（俗稱在高風險區呼吸就會染疫）、躲過免疫系統、打了第二劑還是出現突破性感染等問題。對此黃軒醫師表示，這些問題確實皆有可能，不過正如前述，這次的變異看似已經相當接近流感病毒，流感病毒其實在世界各地也並沒有消失，持續存在著，因此對於這幾點不必過度擔憂。

值得注意的是，也正因為病毒正呈現流感化的趨勢，對人體的影響，可能將從以往認為孩童感染的機率不高、成年人感染率較高、年長者重症率高，演變成孩童感染率提升、成年人感染率依舊較高、年長者一樣有重症風險的情勢。

這次變種病毒擴散為南非第四波疫情，茨瓦內市在兩星期內就有100多位5歲以下的孩童住院，推估很有可能和父母未施打疫苗有關，該地未接種疫苗率就約達80～90%。因此即便這次病毒變種看似殺傷力減弱，任何人能打疫苗都還是應盡早接種，並持續做好防疫。

新冠病毒流感化安全了？醫：沒到終點不可鬆懈！

黃軒醫師提醒，新冠病毒和人類兩者之間有如馬拉松競賽一般，比的是兩者之間的「續航力」，現在病毒從殺傷力來看已有逐漸衰弱的趨勢，在這重要時刻上更是不能鬆懈。且Omicron因為變異至今才短短幾周，也還需更多研究討論，現階段各專家也只能與民眾分享現有資訊，是否真為流感化還有待確認，不論如何皆不可大意。而近日開始討論的第三劑疫苗，未來自然也還是建議接種，抗體在人體中是會隨著時間消退，此情況遭受感染並非「突破性感染」，而是「正常感染」，加打第三劑進駐生力軍對於防疫絕對是有所幫助。建議民眾面對此病毒以平常心做好日常防疫即可，尚且不必恐慌。

延伸閱讀
卡車司機便後滿盆血　檢查竟是晚期大腸癌！
謹慎管理飲食仍反覆發蕁麻疹？醫：找到真兇才是治療關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀