【宜蘭住宿】這8間稻田風民宿不能沒住過！落地窗望出去是綠油油的田野

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自然而然 Life in Nature於2020年6月剛開幕的自然而然民宿，耗時整整六年打造，整棟民宿以清水模的設計為主，佇立在一整片的翠綠田央之中，風格就跟他的名字一樣，延續”Life in Nature”的概念，不只是設計，民宿在環保議題上也十分用心，以玻璃瓶裝的礦泉水取代塑膠瓶裝水，享受與大自然一起的自然而然。
圖 / IG ＠niu_ootd
圖 / IG ＠niu_ootd
｜民宿資訊｜
地址：宜蘭縣五結鄉協福路150號
電話：0910 359 850
>> 自然而然 Life in Nature 官方網站
水畔星墅時尚會館水畔星墅時尚會館也是宜蘭非常熱門的民宿之一，佔地1400餘坪，十分廣大，以生態池及靜態的景觀池貫穿整個區域，加上大量的植物，宛如來到一個遺世獨立的度假秘境，其中，會館最著名的就是玻璃屋的房型，一整片的落地窗讓人彷彿置身於大自然之中，早上還能被陽光喚醒，真讓人捨不得離開呀。
圖 / IG ＠niu_ootd
圖 / IG ＠fatpig520
｜民宿資訊｜
地址：宜蘭縣冬山鄉丸山六路128號
電話： 0925 959 607
>> 水畔星墅時尚會館 官方網站
青禾別苑喜愛日式風格的你一定不能錯過位在宜蘭縣五結鄉的「青禾別苑」，總共有四棟獨立的villa建築，每一棟建築除了擁有日式庭園造景及木作廊道之外，室內的裝潢也都採用極簡風的日式蟬風，彷彿置身於日本，而且只需要二到五人就能夠包棟，非常適合情侶或是家庭一起前往，享受無人打擾的寧靜愜意。
圖 / IG ＠dct1226
圖 / IG ＠chelsea.piggy
｜民宿資訊｜
地址：宜蘭縣五結鄉復興五路187號
電話：04 9277 4981
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黑宅黑宅咖啡是由一間大穀倉改建而成，將特色咖啡廳與民宿加以結合，不同於宜蘭其他淺色系的民宿，「黑宅」咖啡如其名，整座建築外觀皆是沈穩神秘的深色，不過，民宿主人特別保留了一樓方正的穀倉大門，即使轟立在一整片稻田之間，也顯得和諧自然。
圖 / IG ＠lettia_chen
面向一片綠意的黑色盪鞦韆，也是網美們最愛的打卡景點（圖 / IG ＠lunalulala820）
｜民宿資訊｜
地址：宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號
電話：03 988 7966
>> 黑宅 線上訂房
阡陌五房「隱身在阡陌之中的五間房」即是阡陌五房的由來，整棟清水模的建築由學習建築出身的兄妹倆一同打造，整體以玻璃作為主體之一，使民宿更具通透性，待在房間裡就能享受大自然的美景，除了整片的綠意外，還能欣賞到超漂亮的日落美景。
圖 / IG ＠charlenehung__
圖 / IG ＠jouu2468
｜民宿資訊｜
地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段332巷82號
電話：0961 510 511
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無待接下來要介紹的也是一家超高質感的包棟民宿！座落在宜蘭縣蘭陽溪畔的無待民宿，是由民宿主人們自己蓋的，冷冰冰的灰白色外觀下，老闆們可是超級親切熱情，隨處都能感受到老闆的用心，除了能夠感受到老闆對品味的追求外，也把所有來訪的旅客當成家人般的對待，其中最受歡迎的就是挑高的樓中樓設計，可以在吧檯獨享田野風光。
圖 / IG ＠shanwooo
圖 / IG ＠___vir.go
｜民宿資訊｜
地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段55號
電話：0966 713 909
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小雨林小雨林是由一對夫妻將家裡廢置將多年的老倉庫改建而成的，距離鬧區有一小段距離，經過蜿蜒的小徑後，就能看到一間被蓊鬱樹林包圍的磚紅色小屋，整間民宿最熱門的就是有「小雨林」之稱的半露天的泡湯空間，種滿熱帶植栽，除了能享受私人空間外，還能獨享一方大自然，要別注意的是，小雨林的地址及電話不對外開放，想去的朋友只能在官方臉書預約！
圖 / IG ＠funty_funthings
｜民宿資訊｜
地址：不公開
電話：不公開
>> 小雨林 粉絲專頁
都鄉旅不同於大多數位在郊區的民宿，都鄉旅就在距離羅東火車站只需要三分鐘，雖然離鬧區很近，不過都鄉旅其實也座落在田中央，可以說是離塵不離囂，房間內不僅明亮寬敞，還有超級夢幻的天窗，天氣好的時候就能看見藍天白雲，晚上還能躺在床上欣賞整片的星光熠熠，超級浪漫！
圖 / IG ＠chi_chia_huang 圖 / IG ＠emma1202emma
｜民宿資訊｜
地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路230巷170號
電話：0900 615 838
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原文出處 : ReadyGo 【宜蘭住宿】這8間稻田風民宿不能沒住過！落地窗望出去是綠油油的田野
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