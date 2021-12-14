金球獎入圍！《魷魚遊戲》李政宰提名視帝　001搶男配角

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今年金球獎氣氛詭譎，因為主辦的「好萊塢外籍記者協會」被爆料87名非美國籍記者中，沒有一位黑人，還疑似接受片商賄賂，爭議不斷的情況下，多位好萊塢明星公開抵制金球獎，湯姆克魯斯甚至直接退還3個獎座，往年負責轉播的NBC也表明明年不會轉播典禮。
本屆金球獎將於2022年1月10日揭曉。（編輯：楊穎軒）
第79屆金球獎重要入圍名單
電影類
劇情類最佳影片
《Belfast》
《心之旋律》（CODA）
《沙丘》（Dune）
《王者理查》（King Richard）
《犬山記》（The Power of the Dog）
劇情類最佳男主角
馬赫沙拉阿里（Mahershala Ali）／《Swan Song》
哈維爾巴登（Javier Bardem）／《Being the Ricardos》
班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）／《犬山記》（The Power of the Dog）
威爾史密斯（Will Smith）／《王者理查》（King Richard）
丹佐華盛頓（Denzel Washington）／《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）
劇情類最佳女主角
潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）
奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／《失去的女兒》（The Lost Daughter）
妮可基嫚（Nicole Kidman）／《Being the Ricardos》
女神卡卡（Lady Gaga）／《Gucci：豪門謀殺案》（House of Gucci）
克莉絲汀史都華（ Kristen Stewart）／《史賓賽》（Spencer）
音樂及喜劇類最佳影片
《情聖西哈諾》（Cyrano）
《千萬別抬頭》（Don't Look Up）
《甘草比薩》（Licorice Pizza）
《倒數時刻》（Tick, Tick... Boom!）
《西城故事》（West Side Story）
音樂及喜劇類最佳男主角
李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）／《千萬別抬頭》（Don't Look Up）
彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）／《情聖西哈諾》（Cyrano）
安德魯加菲（Andrew Garfield）／《倒數時刻》（Tick, Tick... Boom!）
庫柏霍夫曼（Cooper Hoffma）／《甘草比薩》（Licorice Pizza）
安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）／《紐約高地》（In the Heights）
音樂及喜劇類最佳女主角
瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）／《ANNETTE：星夢戀歌》（Annette）
艾拉娜海姆（Alana Haim）／《甘草比薩》（Licorice Pizza）
珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）／《千萬別抬頭》（Don't Look Up）
艾瑪史東（Emma Stone）／《時尚惡女：庫伊拉》（Cruella）
瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）／《西城故事》（West Side Story）
最佳男配角
班艾佛列克（Ben Affleck）／《溫柔酒吧》（The Tender Bar）
傑米道南（Jamie Dornan）／《Belfast》
希朗漢德（Ciaran Hinds）／《Belfast》
特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）／《心之旋律》（CODA）
寇迪史密麥克菲（Kodi Smit-McPhee）／《犬山記》（The Power of the Dog）
最佳女配角
凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）／《Belfast》
亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／《西城故事》（West Side Story）
克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）／《犬山記》（The Power of the Dog）
安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）／《王者理查》（King Richard）
蘿絲奈格（Ruth Negga）／《白色通行證》（Passing）
最佳導演
肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）／《Belfast》
珍康萍（Jane Campion）／《犬山記》（The Power of the Dog）
瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）／《失去的女兒》（The Lost Daughter）
史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）／《西城故事》（West Side Story）
丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）／《沙丘》（Dune）
最佳劇本
《甘草比薩》（Licorice Pizza）
《Belfast》
《犬山記》（The Power of the Dog）
《千萬別抬頭》（Don't Look Up）
《里卡多一家》（Being the Ricardos）
最佳原創電影音樂
《法蘭西特派週報》（The French Dispatch）
《魔法滿屋》（Encanto）
《犬山記》（The Power of the Dog）
《平行母親》
《沙丘》（Dune）
最佳原創電影歌曲
《Be Alive》／《王者理查》（King Richard）
《Dos Oruguitas》／《魔法滿屋》（Encanto）
《Down to Joy》／《Belfast》
《Here I Am (Singing My Way Home)》／《靈魂心聲》（Respect）
《No Time To Die》／《007：生死交戰》（No Time to Die）
最佳動畫片
《魔法滿屋》（Encanto）
《Flee》
《路卡的夏天》（Luca）
《My Sunny Maad》
《尋龍使者：拉雅》（Raya and the Last Dragon）
最佳外語片
《邂逅在六號車廂》（德國、俄羅斯、芬蘭）
《在車上》（日本）
《The Hand of God》（義大利）
《A Hero》（伊朗、法國）
《平行母親》（西班牙）
電視類
劇情類最佳影集
《亞森羅蘋》（Lupin）
《晨間直播秀》（The Morning Show）
《豔放80》（Pose）
《魷魚遊戲》（Squid Game ）
《繼承之戰》（Succession）
音樂及喜劇類最佳影集
《凱薩琳大帝》（The Great）
《天后與草莓》（Hacks）
《破案三人行》（Only Murders in the Building）
《Reservation Dogs》
《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）
最佳迷你劇集及電視電影
《毒疫》（Dopesick）
《美國犯罪故事》（Impeachment: American Crime Story）
《女傭浮生錄》（Maid）
《東城奇案》（Mare of Easttown)
《地下鐵道》（The Underground Railroad）
劇情類最佳男主角
布萊恩考克斯（Brian Cox）／《繼承之戰》
李政宰／《魷魚遊戲》
比利波特（Billy Porter）／《豔放80》
傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》
歐馬希（Omar Sy）／《亞森羅蘋》
劇情類最佳女主角
烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）／《治療中，請勿打擾》
珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）／《晨間直播秀》
克莉絲汀巴倫絲基（Christine Baranski）／《傲骨之戰》
伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》
MJ羅德里格斯（Mj Rodriguez）／《豔放80》
音樂及喜劇類最佳男主角
安東尼安德森（Anthony Anderson）／《黑人當道》
尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）／《The Great》
史提夫馬丁（Steve Martin）／《破案三人行》
馬丁肖特（Martin Short）／《破案三人行》
傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
音樂及喜劇類最佳女主角
漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）／《天后與草莓》
艾兒芬妮（Elle Fanning）／《凱薩琳大帝》
伊莎蕾（Issa Rae）／《閨蜜向前衝》
特蕾西埃莉斯羅斯（Tracee Ellis Ross）／《黑人當道》
珍史瑪特（Jean Smart）／《天后與草莓》
最佳迷你劇集及電視電影男主角
保羅貝特尼（Paul Bettany）／《汪達幻視》
奧斯卡伊薩克（Óscar Isaac）／《婚姻場景》
米高基頓（Michael Douglas）／《毒疫》
伊旺麥奎格（Ewan McGregor）／《侯斯頓傳奇》
塔哈拉辛（Tahar Rahim）／《蛇惑》
最佳迷你劇集及電視電影女主角
潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／《婚姻場景》
辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）／《世紀天才：靈魂歌后艾瑞莎》
伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）／《汪達幻視》
瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）／《女傭浮生錄》
凱特溫斯蕾（Kate Winslet）／《東城奇案》
最佳男配角
比利克魯登（Billy Crudup）／《晨間直播秀》
基倫考克金（Kieran Culkin）／《繼承之戰》
馬克杜普拉斯（Mark Duplass）／《晨間直播秀》
布雷特戈德斯坦（Brett Goldstein）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
吳永秀／《魷魚遊戲》
最佳女配角
珍妮佛庫里姬（Jennifer Coolidge）／《白蓮花大飯店》
凱特琳德弗（Kaitlyn Dever）／《毒疫》
安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）／《女傭浮生錄》
莎拉史努克（Sarah Snook）／《繼承之戰》
漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》