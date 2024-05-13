NBA樂透抽籤出爐！只有3%機率老鷹奪狀元　可選法國「大物」Sarr

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老鷹隊在隊史第一次拿到選秀樂透抽籤第一順位，本季以36勝46敗，排名東區第10名，中籤率僅有3%，這也創下2017年開始的樂透選秀，贏得狀元籤，史上第五低的中籤率紀錄。
此外，第二順位是華盛頓巫師隊，第三順位為休士頓火箭（從籃網交易），聖安東尼奧馬刺隊排名第四，還有第八名的選秀資格（來自暴龍），今年戰績最差的底特律活塞排到第五。
原本外界看好活塞可以有機會拿到狀元籤，因為他們跟巫師隊都有14％的機率中籤，但卻都鎩羽而歸，今年NBA選秀將於6月26到27日於紐約舉行，這是自 1975 年以來老鷹隊首次有狀元籤的機會。
老鷹隊總管，也是紐約尼克時期林書豪隊友Landry Fields表示：「這真的是令人震驚，你看百分比就知道，我們不是在10%-12％之間，但我們可以進入前四名，我們有點驚訝，但卻很興奮。」
老鷹隊的未來會如何？
老鷹隊自2021年闖進季後賽東區決賽後，就再也沒有贏過季後賽系列賽，並在2022年、2023年都在第一輪就被淘汰，今年也無緣晉級附加賽。
老鷹隊今年休賽季可能會交易掉王牌Trae Young等人，或是拆掉Dejounte Murray等人的後場組合，但必須要決定球隊是否要重建。
Landry Fields表示：「對我們來說，這是一個很好的工具，可以繼續發展我們正在做的事情，」
選秀狀元熱門Alexandre Sarr
法國中鋒Alexandre Sarr目前排名根據《ESPN》選秀模擬是第一名，有機會被老鷹隊選中，但還是有可能有意外出現，因為法國好手Zaccharie Risacher也很有機會被挑中，另外肯塔基大學的Reed Sheppard、Rob Dillingham等雙星，都有機會成為黑馬。
來自法國的Alexandre Sarr，目前效力澳洲職籃柏斯野貓隊，他才19歲，卻有216公分身高，並且可自己帶球過半場，被認為是「字母哥」等級的好手，而且他懂得幫隊友掩護找進攻空擋，自己也可以利用身高優勢，靠著防守幫球隊守住勝利，攻守都很全面，只是外線能力需要再加強，但也很有威力。甚至可能未來是「斑馬」Victor Wembanyama等級的好手。
Landry Fields透露，每次選秀都會有好球員出現，儘管今年可能是選秀「小」年，不會有太多好手，甚至詹皇的兒子Bronny James也將投入選秀，但可能也預計會落選。
2024年NBA選秀抽籤結果：
1. 老鷹 2. 巫師 3. 火箭 4. 馬刺 5. 活塞 6. 黃蜂 7. 拓荒者 8. 馬刺（透過暴龍） 9. 灰熊 10. 爵士 11. 公牛 12. 雷霆（透過火箭） 13. 國王 14. 拓荒者（透過勇士）
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