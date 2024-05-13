達比修有7局好投瘋狂怒吼！美日生涯199勝　還祝大谷翔平早日康復

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達比修有此役共投101球，其中被打2支安打，狂奪7次三振，1次保送，並無失分，並且避免道奇隊橫掃教士，美日生涯200勝倒數計時，本季3勝1敗，防禦率2.43，而道奇隊先發投手Walker Buehler先發僅投3.1局就被打5安打失3分，吞下本季首敗。
達比修有面對道奇「MVP打線」毫不畏懼，前5局甚至是「完美演出」，前4局都是三上三下，沒讓打者上壘，5局遇到古巴強打Andy Pages，他投出保送，之後被Enrique Hernández敲出安打，但他穩住陣腳，讓Miguel Rojas擊出中外野飛球出局。
達比修有在6局被Mookie Betts敲出二壘安打，但他還投出三振，幫自己解圍，瘋狂怒吼，在主場球迷鼓譟下完成投球，7局上場也很有威力，連續飆出2次三振，順利安全下莊。
總計他這場共投101球，被打2支安打，狂飆7次三振，拿到勝投外，生涯美日合計199勝，只差200勝最後一哩路。他在日本職棒累積93勝38敗，在美國累積106勝，今年球季可望達標200勝。
無緣對決大谷翔平賽後嘆可惜
達比修有賽後被問到無緣對決同鄉學弟大谷，他說：「很可惜，昨天看他的腰部應該沒這樣嚴重，沒想到無法出賽，其實前幾週就很期待對決道奇，想說可以有機會對戰，實在是很可惜，希望他早點康復。」
大谷也在賽前提到達比修有是他很尊敬的學長，「雖然今天無法實際在打擊區感受，但我也會從場外好好學習他的投球的。」達比修有也苦笑：「才沒有這樣呢」，「我一直都是在觀察大谷有怎樣的動作，觀察他怎樣跑壘，然後好好學習，雖然聽起來有點像是在挖苦他，但可以在他面前有不錯的成績也很棒。」
達比修有小檔案：
出生日期：1986年08月16日（37歲）
身高體重：196公分 100公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
最快球速：99 mph（約159 km/h，2009年WBC）；99 mph（約159 km/h，2017年MLB）
擅長球路：四縫線快速球、二縫線快速球、切球、滑曲球、曲球、快速指叉球
出生地點：日本大阪府羽曳野市（日本籍、原日本、伊朗雙重國籍）
最高學歷：日本東北高等學校
職棒選秀：2004年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
2012年美國職棒德州遊騎兵隊自由契約
經紀人 ：Joel Wolfe
推定薪資：1600萬美金（2024年）
經歷：
東北高等學校
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊（2005年～2011年）
美國職棒德州遊騎兵隊（大聯盟，2012年～2017年）
美國職棒洛杉磯道奇隊（大聯盟，2017年）
美國職棒芝加哥小熊隊（大聯盟，2018年～2020年）
美國職棒聖地牙哥教士隊（大聯盟，2021年～）
（以上資料來源參考：台灣棒球維基館）
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出生日期：1986年08月16日（37歲）
身高體重：196公分 100公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
最快球速：99 mph（約159 km/h，2009年WBC）；99 mph（約159 km/h，2017年MLB）
擅長球路：四縫線快速球、二縫線快速球、切球、滑曲球、曲球、快速指叉球
出生地點：日本大阪府羽曳野市（日本籍、原日本、伊朗雙重國籍）
最高學歷：日本東北高等學校
職棒選秀：2004年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
2012年美國職棒德州遊騎兵隊自由契約
經紀人 ：Joel Wolfe
推定薪資：1600萬美金（2024年）
經歷：
東北高等學校
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊（2005年～2011年）
美國職棒德州遊騎兵隊（大聯盟，2012年～2017年）
美國職棒洛杉磯道奇隊（大聯盟，2017年）
美國職棒芝加哥小熊隊（大聯盟，2018年～2020年）
美國職棒聖地牙哥教士隊（大聯盟，2021年～）
（以上資料來源參考：台灣棒球維基館）
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