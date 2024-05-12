大谷翔平背部緊繃引擔憂！嚴重程度需觀察 去年腹部拉傷賽季報銷
洛杉磯道奇今（12）日在客場以5：0完封教士，陣中日籍球星大谷翔平全場3打數0安打，僅靠一次保送上壘，但9局因背部緊繃提前被換下場，雖然道奇教頭Dave Roberts指出，傷勢情況應不嚴重，但為了安全起見，仍選擇先讓大谷休息，明（13）日比賽也可能休兵，畢竟大谷去年才因為右側腹斜肌拉傷導致賽季報銷。
記者路皓惟/綜合報導
回顧上個賽季，當時效力洛杉磯天使的大谷翔平先因右手肘尺側副韌帶撕裂，投球提前關機，之後大谷又在打擊練習時不慎拉傷右側腹斜肌，在連續缺陣11場比賽後，被天使球團放入10天傷兵名單，由於大谷決定專心處理右手肘傷勢問題，提前結束賽季。
據《SportsNet LA》道奇隨隊記者Kirsten Watson指出，由於大谷翔平在比賽中感到背部緊繃，於是教練團在9局上決定換上Kiké Hernández代打，雖然傷勢並不嚴重，但他明天很可能將休息一天，以觀察傷勢的恢復情況。
美媒《Dodgers Nation》也提到，大谷翔平明天高機率不會出現在先發打線之中，希望他能安然無恙並且盡快回歸。
當大谷翔平被替換下場的原因被揭露後，粉絲們也紛紛祈禱，並在社群媒體留言表示：「希望他能好好休息」、「背痛真的很不舒服」、「希望大谷不會長時間缺陣」、「大谷翔平不需要一人扛著全隊，球團應該把他的身體健康放在第一位」。
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