520小英卸任倒數／台美關係史上最佳　國際訪台成「顯學」

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綜觀蔡英文8年任期，經歷新冠疫情、中美貿易戰與中國持續文攻武嚇等挑戰，在一例一休《勞基法》修法、年金改革與開放萊豬進口也頗受爭議，在國家路線上則徹底扭轉過往國民黨親中路線，也讓台灣逐步走向國際。
在新冠疫情在全球肆虐之際，台灣僅距離中國125公里，卻能成功守住疫情成功躍上國際舞台，並出手援助各國防疫物資，打響「Taiwan Can Help」名號，也讓國際盟友爭相訪台；在烏俄戰爭開打時，國際間憂心台海關係，讓台灣逐漸被看見。
蔡英文一甩過往的親中路線，對外經貿政策主推新南向政策，降低對中國經濟依賴，兩岸關係可謂降至冰點，卻也迎來台美關係史上最佳，美國政壇第三號人物裴洛西訪台，創下25年來訪台最高層級的美國國會議員，此舉也讓中國跳腳宣布展開72小時封台軍演。
隔年蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，在數百名國內外媒體記者見證下，於加州雷根總統圖書館會晤前議長麥卡錫，創下台灣總統在美國見到的最高層級美國政壇人物紀錄。無庸置疑，蔡英文任內提升台灣國際形象、強化與共享民主價值不遺餘力，持續扮演美國及國際民主友人可信賴的夥伴，而美國國會也持續通過助台法案，讓台灣在國際能見度直線竄升，近年來，民主國家相繼訪台早已成為「國際顯學」。