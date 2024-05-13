百萬YTR小吳「公開路人無碼照」挨轟沒品！急刪文道歉：思慮不周
百萬YouTuber「見習網美小吳」因拍片主題多元、風格幽默有趣，受到許多年輕人的歡迎。不過，近日小吳在IG公開一張無碼路人照，希望能透過發文尋找對方，此舉卻引發眾人不滿怒批「這已經叫肉搜了」、「一點都不尊重人」，小吳見狀也立即將刪文，並透過IG限動向大家道歉。
記者賴禹妡／綜合報導
小吳11日在IG發文寫下「你們相信世界上有另一個你嗎？」表示4年前有人捕捉到一名長相神似團隊成員「聖元」的女子，相似度高達95％，讓他們震驚到至今都還在尋人，希望能藉由貼文找到對方。小吳也在文中附上該名女子從側面偷拍的無碼照。
沒想到，貼文曝光後，小吳公開路人長相的舉動立即引來批評，還有人在Dcard上發文怒轟「不管今天聖元多好看或多有名，看到自己被偷拍的照片放在網路上甚至還是貼文，當事人應該不會開心吧？」下方留言也不滿直呼「超級沒禮貌的行為」、「這已經叫肉搜了」。
對此，小吳目前已將該片尋人文章刪除，並於昨（12）晚在IG限動道歉，坦言未經當事人同意就上傳照片，是他思慮不周、未經全方位考量的不良示範，對於造成困擾以及衍生出不良的影響，致上深深的歉意，承諾往後會對自己每個言行舉止更謹慎。