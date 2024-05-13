母親節必勝客買一送一！拿坡里炸雞一塊33元、達美樂抽夏威夷機票

百萬YTR小吳「公開路人無碼照」挨轟沒品！急刪文道歉：思慮不周

▲小吳在IG公開一張無碼路人照，希望能透過發文尋找對方，此舉卻招來許多人批評，小吳見狀也立即將刪文，並透過IG限動向大家道歉。（圖／翻攝自IG）
▲小吳在IG公開一張無碼路人照，希望能透過發文尋找對方，此舉卻招來許多人批評，小吳見狀也立即將刪文，並透過IG限動向大家道歉。（圖／翻攝自IG）

記者賴禹妡／綜合報導

百萬YouTuber「見習網美小吳」因拍片主題多元、風格幽默有趣，受到許多年輕人的歡迎。不過，近日小吳在IG公開一張無碼路人照，希望能透過發文尋找對方，此舉卻引發眾人不滿怒批「這已經叫肉搜了」、「一點都不尊重人」，小吳見狀也立即將刪文，並透過IG限動向大家道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小吳11日在IG發文寫下「你們相信世界上有另一個你嗎？」表示4年前有人捕捉到一名長相神似團隊成員「聖元」的女子，相似度高達95％，讓他們震驚到至今都還在尋人，希望能藉由貼文找到對方。小吳也在文中附上該名女子從側面偷拍的無碼照。

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲小吳11日透過IG發文尋人，還公開從側面偷拍路人的無碼照，行為引起眾人撻伐。（圖／翻攝自Dcard）
沒想到，貼文曝光後，小吳公開路人長相的舉動立即引來批評，還有人在Dcard上發文怒轟「不管今天聖元多好看或多有名，看到自己被偷拍的照片放在網路上甚至還是貼文，當事人應該不會開心吧？」下方留言也不滿直呼「超級沒禮貌的行為」、「這已經叫肉搜了」。

對此，小吳目前已將該片尋人文章刪除，並於昨（12）晚在IG限動道歉，坦言未經當事人同意就上傳照片，是他思慮不周、未經全方位考量的不良示範，對於造成困擾以及衍生出不良的影響，致上深深的歉意，承諾往後會對自己每個言行舉止更謹慎。

▲（圖／翻攝自IG）
▲小吳目前已將該片尋人文章刪除，並於昨晚在IG限動道歉。（圖／翻攝自IG）

吳鳳進口果汁遭爆「比馬來西亞貴4倍」！他怒提5點反擊：你賣賣看

33萬正妹YouTuber三月爆失蹤！突現身「宣布搬離台灣」：腦生病了

酷邀博恩上節目遭出征！觀眾狂退訂：沒慎選來賓　YT片一度轉私人

Joeman真假NIKE對決！Dunk熊貓「價差8倍」　一切開畫面傻眼了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生