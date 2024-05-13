今日來講股／520行情持續發酵　避漲多拉回「2狀況」提高警覺

00940登定期定額排行榜前20名　敲警鐘！受益人數首出現衰退

▲元大台灣價值高息（00940）上週受益人數首次出現下降，並且大戶繳械投降最明顯。（圖／資料照片）
▲元大台灣價值高息（00940）上週受益人數首次出現下降，並且大戶繳械投降最明顯。（圖／資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

證交所公告4月股票、ETF定期定額戶數統計，其中4月1日才掛牌的巨嬰ETF元大台灣價值高息（00940）也位居ETF定期定額排行榜第13名。不過在上週（5月6日至5月10日）受益人數的部分，發現不僅首度出現下降，並且大戶繳械投降最明顯，持股在40張以上的大戶，減少約2000人，也正式敲響高息ETF的警鐘。

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證交所公告4月股票、ETF定期定額戶數統計，其中股票排行榜中，以台積電的7.5萬戶位居第1名，第2名為兆豐金的3.4萬戶，第3名為玉山金的2.8萬戶，第4名為合庫金的1.8萬戶，第5名為第一金的1.7萬戶。6到20名為：中華電、中信金、台新金、富邦金、元大金、鴻海、台泥、永豐金、國泰金、台達電、聯發科、中鋼、統一、開發金、聯電。其中，聯電更是第一次進入前20名的榜單中。此外，投資人更愛以金融股為定期定額的標的。

而ETF定期定額戶數排行中，第1名為國泰永續高股息（00989）的 26萬戶，第2名為元大高股息（0056）的25.6萬戶，第3名為元大台灣50（0050）的23.6萬戶，第4名為富邦台50（006208）的14.9萬戶，第5名為群益台灣精選高息（00919）的10.6萬戶。6到20名為：元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣5G+（00881）、群益台灣ESG   低碳50（00923）、元大S&P500（00646）、元大台灣價值高息（00940）、統一FANG+（00757）、富邦越南（00885）、國泰智能電動車（00893）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦臺灣中小（00733）、富邦NASDAQ（00662）、富邦特選高股息30（00900）。其中，元大台灣價值高息（00940）掛牌第一個月、第一次進入前20名的榜單中。

不過，觀察上週（5月6日至5月10日）元大台灣價值高息（00940）的受益人數卻敲響警鐘，首次出現受益人數下降，00940從上市前公布受益人數高達70萬人，在上市掛牌後，受益人數更是週週增，直到上週首見衰退，人數從5月3日99萬8196人，下滑600人降至99萬7596人，並且大戶繳械投降最明顯。

雖然只減少600人看似不多，但只要細看就能發現，持股在40張以上的大戶，減少約2000人，其中又以持有50張至100張的人退場最嚴重，高達703人，而50張至1000張人數，占比更高達1318人。只有持有30至40張級距小幅增加15人，其餘皆是衰退。

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