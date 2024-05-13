00940登定期定額排行榜前20名　敲警鐘！受益人數首出現衰退

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而ETF定期定額戶數排行中，第1名為國泰永續高股息（00989）的 26萬戶，第2名為元大高股息（0056）的25.6萬戶，第3名為元大台灣50（0050）的23.6萬戶，第4名為富邦台50（006208）的14.9萬戶，第5名為群益台灣精選高息（00919）的10.6萬戶。6到20名為：元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣5G+（00881）、群益台灣ESG 低碳50（00923）、元大S&P500（00646）、元大台灣價值高息（00940）、統一FANG+（00757）、富邦越南（00885）、國泰智能電動車（00893）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦臺灣中小（00733）、富邦NASDAQ（00662）、富邦特選高股息30（00900）。其中，元大台灣價值高息（00940）掛牌第一個月、第一次進入前20名的榜單中。
不過，觀察上週（5月6日至5月10日）元大台灣價值高息（00940）的受益人數卻敲響警鐘，首次出現受益人數下降，00940從上市前公布受益人數高達70萬人，在上市掛牌後，受益人數更是週週增，直到上週首見衰退，人數從5月3日99萬8196人，下滑600人降至99萬7596人，並且大戶繳械投降最明顯。
雖然只減少600人看似不多，但只要細看就能發現，持股在40張以上的大戶，減少約2000人，其中又以持有50張至100張的人退場最嚴重，高達703人，而50張至1000張人數，占比更高達1318人。只有持有30至40張級距小幅增加15人，其餘皆是衰退。