憂年底狂歡成破口　巴西令入境旅客備疫苗護照

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巴洛索（Luís Roberto Barroso）的判決書指出，成千上萬的遊客每天進入巴西，年底慶祝活動臨近，嘉年華狂歡節慶的吸引力，以及新變異株Omicron出現，使得出示疫苗接種證明的規定成為迫在眉睫的需要。
根據判決，從國外抵達巴西的旅客只有3種情況下不必出示疫苗接種證明：因健康原因不能接種疫苗、來自沒有疫苗可用的國家，或出於特殊的人道主義原因。
此外，所有旅客無論是否接種疫苗，都必須進入巴西國家衛生監測局（Anvisa）的網站填寫「旅客健康聲明」（Declaração de Saúde do Viajante-DSV），並出示COVID-19檢驗陰性證明，抗原快篩檢驗必須在登機前24小時進行，核酸檢測則在72小時前進行。
巴洛索今天接受巴西新聞網站g1訪問指出，最高法院採用「預防原則」傳統，即關乎生命與健康時，應盡可能採取最保守措施，防止人們死亡；巴西通過大規模疫苗接種活動，好不容易才控制住疫情，不應該掉以輕心，功虧一簣。
目前巴西平均每天有180人死於COVID-19，今年3月疫情高峰期間，每天死亡人數超過4000人。
里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）流行病學家梅卓紐（Roberto Medronho）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問指出，儘管最新研究顯示疫苗追加劑對Omicron有效，但仍須謹慎，要求所有入境巴西旅客出示疫苗護照，將病毒傳播機率降至最低。
目前巴西已確認11例Omicron病例，聖保羅州5例，聯邦特區巴西利亞、南大河州（Rio Grande do Sul）和戈亞斯州（Goiás）各2例。（編輯：韋樞）1101214