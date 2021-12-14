▲ 豐田電動車海來了！Toyota 2030 年前預備推出 30 台電動車

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除了BEV 車型外，Toyota 未來也持續提供 HEV（Hybrid Electric Vehicle，油電複合動力車）、PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式油電複合動力車）及 FCEV （Fuel-Cell Electric Vehicle，氫燃料電池電動車）等全系列產品。Toyota 社長 – 豐田章男表示，車型投入的模式和時機會根據各國的能源政策和產業政策來決定，依據各個國家或地區的需求，Toyota 將提供實現碳中和的「全產品線」選擇。





2030 年前投入 30 款 BEV 車型開發，全球銷售達 350 萬輛





Toyota 在 12 月 14 日正式宣布將在 2030 年前投入 30 款 BEV 車型開發，BEV 投資金額將達到 4 兆日圓（350 億美元），並設定同年 Toyota 及 Lexus 在全球 BEV 銷售量達 350 萬輛的目標。此外，也宣布 Lexus 未來將分階段全車系轉為 BEV 車型，2030 年將首先在美國、歐洲和中國實現，2035 年則會擴及到全球市場。





現場展示了 16 款預計於 2025-2026 年前陸續上市的 BEV 車型，包含 5 款 Toyota 的 bZ 系列車型、4 款 Lexus 的 BEV 車型以及 7 款 Lifestyle BEV 車型，各車型的投入模式和時機將根據各國的能源政策和產業政策來決定。





BEV類別



開發方向



Toyota bZ 系列 (5 款)



5 款 BEV 車型，包含從小型到大型 SUV 以及中型房車等各種車型式樣



Lexus BEV (4 款)



在滿足 BEV 的使用需求同時，也繼承 LFA 的精隨，運用 BEV 開發次世代的跑車



Lifestyle BEV(7 款)



各種 Lifestyle 車型也以 BEV 為主力發展；商用車也提供從短距離到長距離以及滿足工作上各種需求的 BEV





BEV 並非零碳排，要達成碳中和須依能源狀況「因地制宜」





Toyota 社長豐田章男表示：「能源」是達成碳中和的關鍵。「電力」是 BEV 主要的能量來源，因此 BEV 碳排量多寡會取決於發電來源（火力/核能/再生能源），依照國家發展程度不同，能源結構、儲能基礎設施也存在相當差距，火力發電比例愈高的國家代表碳排也愈高，並不是所有地區都能像少數先進國家一樣適合在較短時間內推動 BEV 普及化。





以北歐挪威為例，99.1% 電力來自低碳能源且又以水力發電為主，BEV 就會是非常有效的減碳工具。但以日本及台灣而言，由於火力發電比例較高（日本 75%、台灣 80%），則應以 HEV 及 PHEV 為主要的減碳手段。優先推動 HEV 及 PHEV 的普及，才能有效達成減碳目標。





由於每個地區的能源狀況不同，客戶的汽車使用和需求也不同。在這些不同的情況下，Toyota 致力於開發「全產品線」的碳中和汽車，無論是 HEV、PHEV、BEV 或 FCEV，以提供全球客戶不同的選擇。除了前述的電動化車款外，Toyota也將經由賽車運動，持續探索新能源應用的可能性，如：開發氫燃料引擎車（Hydrogen Engine），開發和推廣不排放二氧化碳的清潔燃料，來找尋解決碳排放的解方。





累積 30 年電動車開發經驗，斥資 8 兆日圓投資「全產品線電動車」





Toyota 的 BEV 開發，其實比 HEV 要來的更早。早在 1992 年 Toyota 就成立了電動車開發部門(Electric Vehicle Development Division)，並在 1996 年開發了第一台 RAV4 EV。爾後 30 年間，陸續展示了 e-com 原型車、超小型 EV – COMS 以及小型 EV – eQ，到今年推出了 C+pod及C+walk，Toyota 致力於開發更多元的 BEV 產品，提供消費者更多元的移動方式。





自 1996 年以來，Toyota 在過去的 26 年間，已累積投入了 4.5 兆日圓（395 億美元）發展全車系的電動化車款。到 2030 年前，Toyota 除了再投資 4 兆日圓（350 億美元）開發 BEV 外，也將再投入 4 兆日圓（350 億美元）持續開發 HEV、PHEV 及 FCEV 等電動化車款，整體投資規模達 8 兆日圓（700 億美元）。Toyota 運用過去眾多產品積攢而成的經驗和數據發展「全產品線電動車」，不僅將在即將上市的 BEV 上展現迄今為止積累而來的成果，也將持續優化 HEV、PHEV 及 FCEV，以提供消費者更多元的選擇。





持續擴大電池投資，強化全系列電動化車款競爭力





對 Toyota 而言，開發客戶可安心使用的電池是首要任務。自 1939 年以來，Toyota 內部便著手投入電池開發，多年來專注開發安全、使用壽命長、優質、低成本且高性能的電池。透過整合汽車和電池開發，目標至 2030 年，將降低至少50%的電池成本*3；同時，電池年產能目標也從先前的 200GWh 提高至 280GWh，整體在電池系統的投資金額從 9 月份宣布的 1.5 兆日圓（130 億美元）提高至 2 兆日圓（175 億美元）。





此外，因應各家車廠於電動車市場的競爭持續加劇，電池的採購未來也將成為一大課題。透過 Toyota 集團的採購體系，目前 Toyota 已可確保到 2025 年以前的電池供應。通過整合開發及供應體系，將有助強化 Toyota 在 BEV 市場的競爭力。





面對 BEV 的浪潮，和泰汽車已蓄勢待發





2021 年 Lexus 在台灣發表了品牌首款 BEV – UX 300e，並提供車主全台總計 150 座的快慢充站，包含 Lexus 以及 Lexus 充電夥伴－華城電能（EVALUE）站點，滿足車主 BEV 全方位的服務需求。在 Toyota 的全球電動化戰略下，不遠的將來也將有更多 BEV 車款問世，相信未來 Toyota 集團在 BEV 的戰場也將大鳴大放。



