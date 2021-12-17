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86老婦經2次心臟手術！　高醫「TAVI手術」後能搖百下呼拉圈

86老婦經2次心臟手術！　高醫「TAVI手術」後能搖百下呼拉圈
86老婦經2次心臟手術！　高醫「TAVI手術」後能搖百下呼拉圈

健康醫療網

2021-12-17 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】86歲已當阿祖的張陳女士，心臟病纏身20多年，曾開過二次心臟大手術，如今身體健朗，能騎腳踏車追風、搖呼啦圈一百下健身；而減輕她疾病症狀和延長生命的關鍵，在於她接受了經導管主動脈瓣膜植入術(Transcather aortic valve implantation；簡稱TAVI)。

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主動脈瓣膜狹窄　發生率隨年齡增加

高醫心臟血管內科主治醫師邱正安表示，主動脈瓣膜狹窄好發於65歲以上，發生機率會隨著年齡增長而增加，國外研究指出70歲以上有70%以上罹患主動脈瓣膜狹窄。而病人走路或運動時就會喘，嚴重時會導致血流滯留肺部，造成肺積水，而無法平躺睡覺，甚至出現呼吸困難需要插管；一旦出現全身無力、頭暈、喘，或嚴重到低血壓及昏厥，就必須緊急接受手術治療。

邱正安醫師補充，據統計當有心絞痛、昏厥與心衰竭症狀出現時，患者的平均餘命就分別只有5年、3年與2年，若出現心衰竭症狀又合併其他多重器官疾病，平均一年的存活率則剩下50%，因此嚴重主動脈瓣膜狹窄的猝死機率相當高，猶如一顆不定時炸彈。

傳統開胸手術　年長者風險大、併發症多

心臟血管外科主任謝炯昭指出，傳統開胸的心臟瓣膜置換手術，對於年長的患者來說，風險較大，且術後合併症多、恢復時間較久，甚至合併太多疾病而無法接受手術。自從 TAVI手術問世後，已成為全球高齡者主動脈瓣狹窄治療之主流。

TAVI手術無須開胸　恢復速度較傳統快

謝炯昭主任說明，TAVI手術只需從鼠蹊部劃開一道約0.5公分的傷口，從股動脈置入以合金為瓣膜骨架，輔以縫製生物瓣膜為主體的支架瓣膜，逆行將支架瓣膜送至主動脈根部開啟，取代原有瓣膜之功能，不但不需開胸接受體外循環使心臟停跳，也少了長達20公分的傷口，甚至住院與恢復時間也比傳統手術快很多，對於年長患者來說為一大福音；尤其像張陳女士有接受過心臟手術又加上主動脈嚴重鈣化，是TAVI手術的最佳適應症。



資料來源：健康醫療網 86老婦經2次心臟手術！　高醫「TAVI手術」後能搖百下呼拉圈

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