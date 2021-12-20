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2021世界夫人中華台北賽區　探訪獲獎者動人故事

▲2021世界夫人中華台北探訪總冠軍郭元瑾織女傳奇 慈善大使林淑敏仁厚家承。（圖／WORLD MADAM 世界夫人中華台北組委會）
▲2021世界夫人中華台北探訪總冠軍郭元瑾織女傳奇 慈善大使林淑敏仁厚家承。（圖／WORLD MADAM 世界夫人中華台北組委會）

本報訊

2021-12-20 11:51:55

▲孫妤舒主席（圖左）與形象大使陳孝萱（圖右），頒發2021世界夫人中華台北賽區冠軍郭元瑾夫人后冠權杖（圖中）。（圖／WORLD MADAM 世界夫人中華台北組委會）
▲孫妤舒主席（圖左）與形象大使陳孝萱（圖右），頒發2021世界夫人中華台北賽區冠軍郭元瑾夫人后冠權杖（圖中）。（圖／WORLD MADAM 世界夫人中華台北組委會）
彰顯全球已婚女性魅力的世界夫人選拔，旨在鏈接世界各地在經濟、科技、文化等領域富有影響力的已婚女性力量。中華台北賽區執行主席孫妤舒說，「她們不只是美麗，更在不同的專業領域為這個世界創造種種奇蹟。探究每位世界夫人的成功秘訣，其實都是披荊斬棘堅持自我而來。世界夫人的選拔不只激勵人心，更讓所有已婚女性們從此有仰望的光。」

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2021 WORLD MADAM世界夫人中華台北總決賽已在日前圓滿落幕，所有參賽得獎的夫人們除了把家庭照顧好，也都各自在不同的專業領域各擅勝場。譬如得到今年總冠軍的郭元瑾，將五十年的家族老織造廠成功轉型，打造台灣獨一無二的織女傳奇 ; 慈善大使林淑敏承繼父母仁厚之心，以父母之名中各一字，成立啓玉基金會，在這20 年中慷慨行善助人無數 ; 獲得亞軍的金文雯退休前是最美霹靂警花 ; 季軍陳伊瑜目前仍在文化大學中國音樂學系任教等。有評審說今年大賽可稱是臥虎藏龍，這些乘風破浪的姊姊（夫人）們，每個人的故事都太精采！

▲2021世界夫人中華台北賽區冠軍郭元瑾夫人、形象大使陳孝萱、孫妤舒主席及2021世界夫人中華台北賽區慈善大使林淑敏夫人。 （圖／WORLD MADAM 世界夫人中華台北組委會）
▲2021世界夫人中華台北賽區冠軍郭元瑾夫人、形象大使陳孝萱、孫妤舒主席及2021世界夫人中華台北賽區慈善大使林淑敏夫人。 （圖／WORLD MADAM 世界夫人中華台北組委會）
在這些故事當中，總冠軍郭元瑾的家族及人生歷程可謂傳奇。父親郭煥民於1959年創立忠興織造，一開始生產軍用腰帶、學生腰帶等產品，後來也幫日本YKK拉鍊代工，但老工廠逐漸走向淘汰凋零之路。郭元瑾在2005年從美國回台，不捨父親的心血並想照顧老員工，於是毅然接掌，歷經16年的辛苦努力，在管理與設備上都毫不吝惜的革新。再加上郭元瑾過去長年旅居國外注入國際經驗，終於讓老字號織造廠華麗轉身，蛻變為全球「窄幅紡織」織帶的OEM龍頭廠商。 多家全球知名的國際時尚精品的織帶和精密配件，全都出自於品質穩定並能理解設計師層次的忠興出品。

提到事業，郭元瑾眼中綻放自信的光芒「人生有很多的變化球，當變化球來的時候，我們就勇敢地承接，你不去承接，不去勇敢地揮棒怎麼知道，自己是否可以打出一支全壘打！」郭元瑾秉持老二哲學，將配角變成主角， 成功擺脫廉價產品的威脅，靠著創新走向國際化。記得在當天會場訪問郭元瑾，她笑稱“自己只是管工廠的”。其實醉心於古典藝術及美好事物的她，早讓充滿藝術家的內蘊打造了獨一無二的美感經濟。總冠軍郭元瑾創造的織女傳奇，仍在台灣感動熱映中。

▲2021世界夫人中華台北賽區獲獎夫人們合影。（圖／WORLD MADAM 世界夫人中華台北組委會）
▲2021世界夫人中華台北賽區獲獎夫人們合影。（圖／WORLD MADAM 世界夫人中華台北組委會）
創辦於2020年的世界夫人選拔，是以已婚女性為對象的國際選美比賽，與世界小姐及環球小姐為三大選美盛事。相較之下世界夫人的選拔難度更勝後兩者。

不只有軟實力還要有硬底子，每位參賽者背後的動人故事，如飲盡美酒的餘韻，才令人剛剛開始回味。

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