元宇宙是場大騙局？馬斯克「2字」狠潑冷水：我找不到
元宇宙（metaverse）題材火熱，Facebook創辦人、Meta現任執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將元宇宙概念推廣給大眾，而能夠實現元宇宙概念的第三代網際網路（Web3）近期更是成為科技巨頭口中的超夯話題。不過全球首富、特斯拉執行長馬斯克卻大逆其道潑冷水，更稱所謂「元宇宙」在現階段基本上就是一個「行銷流行詞」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-22 19:23:51
馬斯克認為，現階段討論元宇宙或Web3只是噱頭而非現實，他在20日於推特上發文，他先分享1段美國脫口秀主持人大衛賴特曼（David Letterman）於1995年時訪問比爾蓋茲（Bill Gates）的影片，由於當時網路不成熟也不普及，微軟被主持人拿來當作笑話，有網友就將早期對網路的想像與元宇宙的概念結合作成比較，馬斯克則回應提問「考慮到現在幾乎不可想像的性質，未來會是什麼樣子？」
馬斯克接著表示，自己並沒有說Web3是真實存在的，「目前看來，Web3更像是個行銷流行詞，而並非現實，「我只是好奇10、20年或是30年後，未來會是什麼樣，2051聽起來是瘋狂的未來主義！」
此外，馬斯克也不是唯一對元宇宙、Web3等概念提出質疑的人，推特創辦人杜錫（Jack Dorsey）亦認為，元宇宙及Web3是風險投資公司的玩具。所謂Web 1.0最開始只是單向提供用戶資訊，第二代Web 2.0則被認為是Facebook、亞馬遜、Google及Twitter等科技巨頭壟斷的社交網路，近年熱議的Web 3.0構想，則用來形容去中心化、區塊鏈的網路型態。
杜錫認為，一般大眾無法真正擁有去中心化的Web3，他也暗示多次高調支持Web 3技術的私人投資風險機構Andreessen Horowitz，就是為了獲得大量資金與關注並控制Web3。由於缺乏監管，Web3和其應用範圍包括虛擬貨幣、NFT（非同質化代幣）及DeFi（去中心化金融）往往容易導致詐騙、洗錢，Web3更被批評為炒作過後的中心化實體。