金鋼狼中鏢！休傑克曼確診新冠肺炎　染疫模樣曝光

53歲澳洲男星休傑克曼（Hugh Jackman）台灣時間今（29日）在社群媒體通知外界，自己確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），但沒有說明感染的是否為變種病毒Omicron，而他主演的百老匯舞台劇，明年1月1日前的場次全部取消。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-29 07:56:52｜2021-12-29 08:06:32
自拍影片中，休傑克曼戴著口罩，講話中氣十足，但看起來有些憔悴，「我想讓你們知道，我今早COVID-19篩檢結果呈陽性，我的症狀像感冒、喉嚨癢，有點鼻塞，但我很好，我會盡全力讓自己康復，痊癒後會盡快回到舞台，請大家保重，祝大家健康。」
休傑克曼正在演出百老匯劇《歡樂音樂妙無窮》（The Music Man），該劇女主角薩頓福斯特（Sutton Foster）日前才發現確診，沒想到，休傑克曼如今也染疫，而他月初才接種新冠疫苗加強針，算是Omicron肆虐下另一起突破性感染案例。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。