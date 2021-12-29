COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

金鋼狼中鏢！休傑克曼確診新冠肺炎　染疫模樣曝光

▲休傑克曼宣布確診新冠肺炎。（圖／休傑克曼IG）
▲休傑克曼宣布確診新冠肺炎。（圖／休傑克曼IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-29 07:56:52｜2021-12-29 08:06:32

53歲澳洲男星休傑克曼（Hugh Jackman）台灣時間今（29日）在社群媒體通知外界，自己確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），但沒有說明感染的是否為變種病毒Omicron，而他主演的百老匯舞台劇，明年1月1日前的場次全部取消。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲休傑克曼是好萊塢知名演員。（圖／NOWnews資料照）
▲休傑克曼是好萊塢知名演員。（圖／NOWnews資料照）
自拍影片中，休傑克曼戴著口罩，講話中氣十足，但看起來有些憔悴，「我想讓你們知道，我今早COVID-19篩檢結果呈陽性，我的症狀像感冒、喉嚨癢，有點鼻塞，但我很好，我會盡全力讓自己康復，痊癒後會盡快回到舞台，請大家保重，祝大家健康。」

▲休傑克曼5日才施打疫苗加強針。（圖／休傑克曼IG）
▲休傑克曼5日才施打COVID-19疫苗加強針。（圖／休傑克曼IG）
休傑克曼正在演出百老匯劇《歡樂音樂妙無窮》（The Music Man），該劇女主角薩頓福斯特（Sutton Foster）日前才發現確診，沒想到，休傑克曼如今也染疫，而他月初才接種新冠疫苗加強針，算是Omicron肆虐下另一起突破性感染案例。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀